Ultimă oră! Simona Halep intră în izolare, iar toate meciurile de joi au fost anulate. Ce se întâmplă înainte de Australian Open

Nouă veste pentru fanii Simonei Halep! Cunoscuta sportivă intră în izolare, iar toate meciurile programate în cursul zilei de joi au fost anulate. Ce se întâmplă mai exact înainte de Australian Open?

Toate meciurile programate în cursul zilei de joi de la Australian Open sunt anulate! Amintim că jucătorii și oficialii au stat în izolare în hotelul Grant Hyatt din Melbourne tocmai pentru ca siguranța să primeze. Din păcate, un angajat al instituției a fost confirmat cu COVID-19, motiv pentru care e nevoie de o altă izolare.

Organizatorii competiției vor efectua în cursul zilei de joi testarea tuturor celor care au fost contacți cu angajatul. Printre cei afectați de toată această situație se află și Simona Halep, care era așteptată de fani din toată lumea să joace în sferturile de finală cu Ekaterina Alexandrova (26 de ani, 33 WTA). De asemenea, Irina Begu ar fi trebuit să o înfrunte pe Naomi Osaka (3 WTA, 23 de ani).

Nu există la moment date exacte în privința reprogramării partidelor. Premierul australian Daniel Andrews a spus că turneele aflate în desfășurare nu vor fi afectate de situația dată, dar îi sfătuiește pe cei care au fost cazați la hotelul în cauză să se izoleze, ulterior să prezinte un test negativ pentru revenirea pe teren.

Iubita campioană a vorbit deschis despre obiectivele sale pentru viitorul apropiat.

„Principalul obiectiv este o medalie la Jocurile Olimpice, să merg acolo şi să pot concura la cel mai înalt nivel, dar fiecare turneu este un obiectiv pentru mine în acest an. ‘Întotdeauna am spus că fiecare turneu este important pentru mine şi nu tratez unele turnee ca fiind mai importante ca altele. Când merg la un turneu vreau să dau sută la sută. Dar nu ştii niciodată ce se va întâmpla săptămâna viitoare, aşa că mă concentrez să fiu sută la sută în acea săptămână.

Am învăţat anul trecut că trebuie să trăieşti în fiecare zi în parte. Presiune există, pentru că ai aşteptări în fiecare săptămână şi spui că vrei să joci la sută la sută. Acest lucru trebuie să îl aştepţi de la tine, pentru că la acest nivel te aştepţi să dai maximum pe teren de fiecare dată. Am aproape 30 de ani, am petrecut şase-şapte ani în top şi pot spune că mă descurc cu presiunea şi să fiu într-un mod relaxat vine ca un bonus.”

Simona Halep