Simona Halep, reacție incredibilă după victoria din Australia. Ce s-a întâmplat azi

„E un start bun. Aveam nevoie de această victorie pentru că a trecut ceva timp de când am jucat ultimul meci oficial. Știam că va fi un joc dificil și nu a fost ușor, dar am dat tot ce am putut și am reușit să mă calific”, a declarat Simona Halep după victoria cu Anastasia Potapova.

”Am simtit ca terenul si mingile sunt putin mai rapide, dar intotdeauna este greu sa joci impotriva jucatoarelor care lovesc puternic mingea. Toate terenurile par mai rapide cand joci impotriva lor. A fost o atmosfera frumoasa, este foarte frumos sa vad din nou spectatori ca ne incurajeaza. Va multumesc tuturor pentru ca ati venit. Mi-au lipsit spectatorii anul trecut si este frumos sa vezi fani intorsi in tribune”, a declarat Simona Halep.