Ultima oră. Medicul Alexandru Rafila, infectat cu COVID-19. Ce reguli a încălcat

Medicul Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS și propunerea PSD pentru funcția de viitor premier, a anunțat că a fost infectat cu COVID-19. Vestea vine la scurt timp după ce acesta a intrat în izolare, deoarece soția sa a fost testată și ea pozitiv.

Prezent în multe ședințe și delegații, profesorul Alexandru Rafila este una dintre figurile cele mai bine conturate de la debutul pandemiei. Acesta a oferit informații extrem de utile pentru cetățeni, îndrumându-i cum să se protejeze de virusul nemilos.

Din păcate, inevitabilul s-a produs și în familia medicului, astfel că, atât el, cât și soția s-au infectat cu noul coronavirus, potriivt anunțului său de joi seară, de la Antena3.

Alexandru Rafila a explicat care este starea sa de sănătate și de unde crede că a contactat virusul.

Deși acesta, asemeni altor autorități și medici, recomandă contact minim sau inexistent cu alte persoane din afara familiei, ieri seară, membrul PSD a povestit că virusul a fost contactat de la un prieten cu care a mâncat împreună cu familia. Mai mult, profesorul a menționat, de altfel, că și copiii celor două familii s-au jucat împreună.

„Deocamdată, mă simt bine, sunt în izolare la domiciliu. S-a confirmat infecţia şi în cazul meu. Asta este situaţia. S-a confirmat a doua zi după ce am intrat în izolare. Cât se vede, sunt ok.

Am purtat mască… Problema a fost contactul cu un alt coleg care se testase cu foarte puţin timp în urmă. Am mâncat împreună, copiii noştri s-au jucat împreună. Acesta a fost momentul în care am aflat, după câteva zile, că aş putea să fiu infectat, pentru că în cazul acelui coleg se confirmase infectarea cu coronavirus”, a declarat Alexandru Rafila.