Marina, prietena Raisei, a fost externată recent din spital, acolo unde a fost transportată de urgență, joi, după accidentul în care a fost spulberată pe trecerea de pietoni. Din păcate, micuța Raisa, fetița cu care se ținea de mână în momentul tragediei, nu a rezistat impactului puternic, pierzându-și viața la scurt timp după teribilul eveniment. În urma externării, medicii au transmis informații privind starea de sănătate a Marinei.

La o săptămână de la tragicul accident care a zguduit România aflăm prima veste bună. Marina, cea de-a doua victimă a polițistului care a provocat accidentul din zona Laminorului, a fost externată și se află în afara oricărui pericol. Potrivit medicilor, fetița a fost operată la gambă, însă starea sa de sănătate devine din ce în ce mai bună, având șansa de a se recupera complet.

Mama fetiței a povestit că aceasta a întrebat de Raisa, imediat cum s-a trezit, motiv pentru care părinții au preferat să nu o mintă, dezvăluindu-i adevărul dureros. Din păcate, evenimentul nefericit ar putea să o marcheze pe Marina pe viață, având în vedere legătura puternică de prietenie pe care p avea cu fetița decedată.

Imediat după accident, polițistul vinovat a crezut inițial că singura victimă a tragediei este Raisa Nicoleta, fiind cea pe care a văzut-o pe capota mașinii pe care o conducea. Astfel, cea de-a doua fetiță a fost găsită de mama ei, zăcând pe marginea drumului, în timp ce urla de durere din cauza leziunilor suferite la nivelul membrelor inferioare.

”M-am dus la ea și micuța plângea că o doare piciorul rău. Îi pusese cineva un pulover sub fund. I-am zis să nu se miște că trebuie să vină salvarea, apoi a venit încă o salvare care a luat-o, a examinat-o să vadă dacă mai are și alte răni în afară de picior.

I-au imobilizat piciorul, după care am așteptat o altă ambulanță să vină s-o ia s-o transporte la spital.

În timpul asta m-am dus la ambulanța în care era Raisa, am văzut că o resuscita, am strigat la ea să se trezească și asta a fost toată interacțiunea mea, apoi m-am întors la Marina”, a povestit mama Marinei.