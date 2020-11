Ultima oră. Ludovic Orban a făcut anunțul de care toată lumea se temea. Cum vor funcționa școlile de acum înainte

În această perioadă extrem de tensionată, mulți părinți și copii au solicitat redeschiderea școlilor și reluarea orelor de curs la clasă. Această dorință a unora dintre părinți a fost împărtășită parțial de de cei cu putere decizională. Ludovic Orban a anunțat ieri seară cum vor învăța copiii în plină pandemie.

Cât timp va mai funcționa școala online

Ludovic Orban a vorbit ieri seară la Romania TV despre situația grea în care se află țara noastră din punct de vedere al cazurilor de COVID-19. Cu riscul de a supăra multă lume, Ludovic Orban a anunțat că elevii vor fi nevoiți să participe în continuare la orele online, până când numărul îmbolnăvirilor de coronavirus vor scădea semnificativ.

”Până la o reducere semnificativă a numărului de infectări zilnice, învățământul se desfășoară online. Am fost criticați grav, prima oară că am deschis școlile în data de 14 septembrie, și după aia că am suspendat cursurile în clasă și am stabilit că se fac online.

Mai mult, ne-a fost dat exemplul țărilor care au păstrat școlile deschise. Aproape toate școlile care păstraseră învățământul în clasă, între timp au suspendat cursurile. În Franța au fost proteste pentru a se organiza învățământul online”, a declarat Ludovic Orban, la România TV.

Premierul a adus explicații cu privire la decizia adoptării învățământului online. Prin această metodă, Ludovic Orban susține că s-a dorit reducerea aglomerației și evitarea interacțiunii între grupurile mari de părinți și copii.

Școala nu reprezintă principala sursă de infectare

Șeful Executivului a mai subliniat și faptul că școala fizică nu era principala sursă de transmitere a virusului, ci acțiunile care erau necesare pentru a putea fi prezenți la școală. Din acest motiv, pentru a proteja bunicii, părinții și cadrele didactice, adică persoanele din categoriile de risc, a fost luată această măsură care se va menține atâta timp cât va fi necesar.

”Sunt măsuri care au fost luate pentru că populația de vârstă școlară, liceenii, cei care sunt în clasele primare, în învățământul gimnazial nu dezvoltă forme severe și de regulă sunt asimptomatici. Problema pe care o generează funcționarea școlilor nu trebuie privită strict din perspectiva riscului din școală. În școală, riscul de transmitere a virusului este mai mic decât în alte ocazii. Problema este că funcționarea școlilor presupune creșterea aglomerației, grupuri de părinți, de bunici care își duc copii la școală, care interacționează între ei. De asemenea, sunt o serie de alte activități legate de mersul la școală care cresc riscul de transmitere. Și pentru a-i proteja pe copii, și pentru a-i proteja pe profesori, pe învățători, și pentru a-i proteja pe prăinți și pe bunici, este mai bine să fie suspendate cursurile”, a mai spus prim-ministrul.

Ce s-a schimbat în situația elevilor fără acces la tehnologie

Ludovic Orban a explicat ce se întâmplă cu învățământul online pentru elevii din familiile defavorizate. Acesta susține că au fost oferite tablete și s-a crescut semnificativ numărul școlilor înscrise în programul online.