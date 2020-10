Ultima oră. Klaus Iohannis, avertisment dur cu privire la soarta românilor: „Nu vom ajunge la normalitate într-o lună sau două”

Recordul negativ de cazuri COVID-19 înregistrat în cursul zilei de miercuri a amplificat panica din rândul cetățenilor, medicilor și autorităților. Ieri seară, președintele Klaus Iohannis a vorbit din nou despre posibilitatea carantinării Bucureștiului și despre alegerile parlamentare, un subiect menționat în repetate rânduri de către domnia sa.

Klaus Iohannis a declarat în urmp cu puțin timp, că a închide țara nu este o soluție, ci mai degrabă, este nevoie de măsuri eficiente pentru a evita infectarea cu COVID-19, iar în același timp, să putem continua activitățile zilnice.

Președintele țării a subliniat că în aceste momente nu se pune în discuție o carantinare a țării, dar nicio amânare a alegerilor, așa cum o cer mai mulți oameni politici.

Klaus Iohannis insistă pe nevoia urgentă de a alege un nou Parlament, în scopul de a avea democrație, indiferent de pandemie.

În definitiv, este nevoie, oricât de îngrijoraţi am fi – şi eu sunt foarte îngrijorat – să găsim un fel de a continua cu toate că avem această pandemie. În această abordare trebuie să încadrăm şi continuarea democraţiei în România.

Klaus Iohannis subliniază nevoia acută de a găsi un echilibru între pandemie și o viață cât se poate de normală, iar carantinarea țării sau a orașelor nu aduce soluții pe termen lung. Acesta a reamintit că pandemia nu se va termina prea curând, asta dacă nu va apărea un vaccine minune peste noapte.

Iarăşi trebuie să începem de la zero şi atunci este evident că trebuie găsit un just echilibru care ne permite să ne continuăm viaţa în condiţii de pandemie. Nu putem să ne gândim că ne întoarcem într-o lună sau două la normalitate.

„Toate acestea trebuie făcute în acelaşi timp, fiindcă a închide ţara, după părerea mea, nu este o soluţie. Ce am face, închidem ţara două săptămâni, după care ce facem?

Cu privire la testarea în masa a populației, Klaus Iohannis a dezmințit acest mit, ca fiind soluția salvatoare, deoarece în România, acest lucru este greu de realizat. În primul rând, țara noastră nu dispune de dotările necesare și de personal medical suficient.

„În primul rând, România nu are capacitatea de a face testarea în masă, nu avem dotările, nu avem personalul și nici nu este recomandată decât de către persoane care vor să pară interesante. În România, ar fi mult mai eficient să testăm toate persoanele suspecte. Faptul că am ajuns la 37.000 de teste pe zi e un lucru de apreciat dacă ne gândim de unde am porni”, a mai menționat Klaus Iohannis.