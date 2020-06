Ultima oră! Primele imagini cu cei patru români morți în tragicul accident din Italia: „Nu ne-a ajutat nimeni să-i aducem acasă pentru a-i înmormânta”

Durere fără margini în sânul comunității din Reteag, comuna Petru Rareș, din Bistrița-Năsăud, acolo unde se fac pregătiri pentru înmormântarea celor patru membrii ai familiei Ciurar, care au pierit pe 5 iunie într-un teribil accident rutier în Italia.

Șoferul vinovat nu-și mai găsește liniștea

Un accident cumplit, petrecut în Italia, a ajuns pe prima pagină a ziarelor, după ce un român a adormit la volan, omorându-și ambii părinții și doi copii în urma impactului cu un TIR staționat.

Cei opt membrii ai familiei Ciurar se îndreptau către un frate al șoferului, stabilit în Italia, unde urmau să locuiască pe perioada în care acesta își găsise un loc de muncă. Greșeala majoră făcută de Emil a fost să conducă timp de 30 de ore fără întrerupere, motiv pentru care oboseala l-a ajuns și a adormit la volan pentru câteva fracțiuni de secundă.

Potrivit ziaruluideiasi.ro, bărbatul se află acum în închisoare, acuzat de moartea celor patru membri ai familiei, riscând până la 21 de ani de închisoare.

În urma declarațiilor făcute polițiștilor, românul, în vârstă de 30 de ani, își reamintește momentele dinaintea tragicului accident, mai exact vorbele tatălui său, care probabil îi vor rămâne întipărite în minte toată viața: „Tata a ţipat la mine: „Fii atent!” Am deschis ochii şi am văzut un TIR în faţa mea, am încercat să virez stînga. Câţiva metri şi i-aş fi salvat pe toţi“, a declarat acesta.

Bărbatul a mai povestit momentele petrecute imediat după tragedie: “I-am scos eu afară, am încercat să-i salvez, să-i readuc la viață. Am încercat să-mi salvez copiii!„, le-a spus cu disperare Emil polițiștilor, potrivit Corriere della Sera. Din fericire, soția și ceilalți doi copii ai familiei au reușit să scape cu viață, deși au suferit răni grave, fiind nevoie de intervenția medicilor și de transportul acestora la cel mai apropiat spital.

Când vor ajunge în țară cele patru sicrie

Traian Ciurar, fratele lui Emil Ciurar, şoferul care a condus automobilul morţii, a povestit, în exclusivitate pentru ŞtiriDiaspora.ro, că sicriele celor patru membrii ai familiei vor ajunge în ţară, cel mai probabil, vineri.

„Îi vom înmormânta, sâmbătă, aici, în comună. Nu ne-a ajutat nimeni să-i aducem acasă pentru a-i înmormânta. Nici Ambasada României nu ne-a ajutat. Singuri le-am făcut pe toate. Era pentru prima dată când mergeau în Italia. Se ducea la un frate de-al meu. Se duceau să muncească“, a dezvăluit cu amărăciune Traian Ciurar.

Familia și cei care i-au cunoscut pe cei decedați sunt în stare de șoc. Aceștia au transmis pe pagina de Facebook a rudelor celor decedaţi, zeci de mesaje în care își exprimau regretele: „Drum lin spre ceruri la dreapta Tatălui. Odihnă veşnică“, „Dumnezeu să vă ierte şi să aibă milă de sufletele voastre că mare durere a rămas în urma voastră, dragii mei“, „Dumnezeu să îi odihnească în pace“; „Domul Isus Hristos să întărească familia greu încercată prin puterea Domnului“, „ Condoleanţe. Dumnezeu să întărească familia îndurerată. Să vă dea putere să puteţi trece peste această încercare grea“, potrivit stiridiaspora.ro.

Urmărește imaginile tragediei: