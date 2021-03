Ultima oră. Criminalul din Onești a transmis o scrisoare prin care anunța tragedia: „Sper să nu ajung să fiu acuzat de terorism”

Apar informații halucinante în cazul crimei teribile din Onești. Gheorghe Moroșan, autorul tragediei, a premeditat acest tragic eveniment în urmă cu mai mulți ani, dar nimeni nu l-a luat în seamă. Acesta a trimis o scrisoare în care acuza mai multe persoane pentru faptul că i-au luat apartamentul în care s-a petrecut dubla crimă.

Autoritățile au descoperit tardiv probe care demonstrează că Gheorghe Moroșan anunțase că va trece la fapte dure, dacă nedreptatea la care a fost supus nu va fi rezolvată. Acesta le-a transmis mai multor jurnaliști din țară o scrisoare în care îi numea pe principalii vinovați ai acestei situații, potrivit wowbiz.

Din păcate, pe data de 1 martie, doi muncitori nevinovați, trrimiși pentru a verifica sistemul electric al apartamentului deținut în prezent de Chimcomplex au fost asasinați cu sânge rece, după o perioadă în care au fost ținuți ostatici.

Din disperarea de a fi auzit, criminalul a menționat o posibilă crimă, sperând că nu va fi acuzat de „terorism”.

Bărbatul a povestit, de asemenea, cum autoritățile au intrat în casă cu forța pentru a face executare silită. În scrisoarea de mai jos, Gheorghe Moroșan menționează mai mulți vinovați pentru trauma trăită de acesta. El povestește despre violența cu care a fost tratat la rândul său de cei care au făcut executare silită, la ordinul altor „specimene”.

AU APELAT LA VIOLENȚĂ, AU FOLOSIT ARMELE DIN DOTARE INCLUSIV CĂTUȘELE, AU FURAT TOATE BUNURILE MOBILE DIN LOCUINȚĂ INCLUSIV: BANI, BIJUTERII, ACTE ORIGINALE DE PROPRIETATE, ACTE DE IDENTITATE, TOATE ACESTE AU FOST SUSTRASE NOAPTEA CU MAȘINI ÎNMATRICULATE ÎN BULGARIA. DUPĂ CARE, BANDITUL JUSTIȚIEI, T. A. FACE INVENTAR DUPĂ MIOPIA PE CARE O ARE, FĂRĂ MARTORI, DOAR EL ȘI B. D. AU DEBANDAT IMOBILUL 100%, LE MAI LIPSEA CLOSETUL”, și-a început scrisoarea criminalul din Onești.

”În continuare m-am adresat și altor bandiți pe care noi, poporul, îi plătim din bani publici cum ar fi: MINISTERUL DE JUSTIȚIE, MINISTERUL DE INTERNE- care trimite spre rezolvare tot în Județul BACĂU, COMISAR ȘEF POLITIE ONEȘTI M. E., CHESTOR DE POLIȚIE O. V., PROCUROR ȘEF LA PARCHETUL CURȚII BACĂU S. I., PROCUROR MILITAR BACĂU P. C. CARE IA DECLARAȚII TELEFONICE, PROCUROR MILITAR BUCUREȘTI M. M., PROCUROR GENERAL MILITAR COLONEL MAGISTRAT A. N. CARE TRIMITE RĂSPUNS DE ANALFABET, SE CONTRAZICE SINGUR, CRED CĂ ESTE PROCUROR FĂCUT LA APELUL BOCANCULUI, PROCUROR S. N. PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL BACĂU, CONSILIER DE STAT G. C. P”, a explicat Moroșan in scrisoare.