Ministrul Sănătății a vorbit, miercuri seară, despre administrarea aceluiași vaccin anti-Covid-19 în doze repetate. Subiectul a pornit în urma afirmaţiilor făcute de Marco Cavaleri, şeful Strategiei Vaccinurilor la Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA), care susţinea că inocularea de doze repetate de vaccin anti-COVID după cea de booster poate supraîncărca sistemul imunitar al oamenilor şi duce la oboseală în rândul populaţiei.

Afirmația lui Marco Cavaleri privind ineficiența pe termen lung a dozelor de rapel ulterioare dozei booster a avut un impact puternic asupra lumii medicale, reprezentând un semnal de oprire al discuțiilor legate de vaccinarea omenirii cu actualele vaccinuri anti-Covid-19 în doze repetate.

Astfel, Marco Cavaleri a susținut că „în timp ce utilizarea rapelurilor suplimentare poate face parte din planurile de urgenţă, vaccinările repetate la intervale scurte de timp nu ar reprezenta o strategie durabilă pe termen lung”, a explicat acesta. În plus, acesta a subliniat că este nevoie de o actualizare a compoziției vaccinului care să poată preveni alte posibile noi mutații ale virusului.

În urma acestor afirmații, ministrul Sănătății din România a fost de acord cu Marco Cavaleri, respectiv, cu ideea suprasolicitării sistemului imunitar în momentul inoculării mai multor doze de rapel la intervale scurte de timp.

„Probabil că se referea la suprastimulare, dacă administrăm doze din acelaşi vaccin la intervale tot mai scurte de timp şi cred că are dreptate, pentru că nu se referea la doza a treia, de booster, ci de la o potenţială doză a patra.

Având în vedere că vaccinul, așa cum știe toată lumea, previne transmisibilitatea în mică măsură, medicul îmbrățișează ideea unui nou vaccin, actualizat pentru noile tulpini, care să fie administrat o dată pe an, asemeni vaccinului gripal. Ministrul Sănătății a recunoscut că imunitatea oferită de actualele vaccinuri nu mai face față împotriva tulpinilor mutante.

„E adevărat că previne formele grave şi decesul, trebuie adaptat noilor tulpini circulante şi lucrul ăsta îl vedem şi la gripă. În fiecare an, facem o dată pe an, nu de două sau de trei ori pe an vaccin gripal şi lucrul ăsta probabil că se va întâmpla şi cu acest vaccin împotriva noului coronavirus, care de fapt e nou tot timpul, vedeţi, apar tulpini mutante care scapă răspunsului imun generat de vaccinul care a fost dezvoltat pentru varianta iniţială”, a explicat acesta.