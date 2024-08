Ultima dorință a lui Christoph Daum. Ce s-a aflat după moartea fostului selecționer al României

Care a fost ultima dorință a lui Christoph Daum, fostul selecționer al României, care a decedat sâmbărtă, la vârsta de 70 de ani. Fostul antrenor a pierdut lupta cu o boală cruntă, însă a decedat înconjurat de cei dragi.

S-a aflat care a fost ultima dorință a lui Christoph Daum

Așadar, vin vești proaste din Germania, acolo unde fostul selecționer al României, Christoph Daum, a decedat la vârsta de 70 de ani. A murit la locuința sa din Koln, înconjurat de familie, A pierdut lupta cu temutul cancer. Ultima sa apariție publică a avut loc în luna mai, cu trei luni înaintea decesului. A acordat atunci un interviu pentru Bild.

Atunci, Christoph Daum a spus care ar fi ultima sa dorință. Mai exact, fostul fotbalist și antrenor a spus ce cuvinte vrea să-i fie scrise pe piatra de mormânt: "Acum și-a găsit liniștea". În același interviu a fost și întrebat dacă se teme de moarte. Răspunsul său a lăsat cu gura căscată atunci pe toată lumea. „De ce? Oricum ne iese la un moment dat în cale. Aș prefera să profit la maximum de viață înainte de moarte", a fost răspunsul dat de fostul selecționer al României.

A descoperit boala întâmplător

Christoph Daum recunoștea în urmă cu ceva timp că a depistat temuta boală în urma unui control de rutină. Selecționerul îi îndemna pe toți oamenii să meargă și să facă analize regulat,

„Sfatul meu e să vă testați! Eu am descoperit cancerul la un test obișnuit, nu simțeam nimic. Vă rog, verificați-vă! Iar dacă aflați că aveți cancer nu e sfârșitul vieții! Nu vă mai întrebați „de ce mi se întâmplă mie?". Sunt cinci sute de oameni depistați cu cancer zilnic! Nu sunteți singuri! Trebuie doar să căutați cei mai buni medici și să urmați tratamentul. Am ascultat medicul, am renunțat la zahăr, fac meditație zilnic. Dacă nu reziști singur, mergi la medici care te pot ajuta!", spunea celebrul antrenor.

Christoph Daum a bifat 10 meciuri pe banca echipei naționale a României, având o medie de 1,20 de puncte pe meci. Cu Christoph Daum pe banca tehnică, reprezentativa Riomâniei a înregistrat trei victorii, patru înfrângeri și trei remize.