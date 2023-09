Ultima discuție emoționantă dintre două surori în vârstă de 94 și 90 de ani. Nepoata lor a filmat totul: ”Ne vedem în Rai”

Au fost de nedespărțit în primii ani de viață, însă destinul le-a dus în colțuri diferite ale continentului nord-american. Conștiente că se apropie de finalul vieții, au decis să se întâlnească. Ultima discuție emoționantă dintre două surori în vârstă de 94 și 90 de ani a fost filmată de nepoata lor. Ce promisiune și-au făcut cele două, neștiind că cineva le aude conversația.

Shirley și Barbara și-au fost alături zi de zi în primii ani de viață, însă și-au urmat destinul în colțuri diferite ale SUA. Una dintre surori locuiește în Nevada, iar cealaltă, în New Hampshire. În condițiile în care cele două au 90 și 94 de ani, o călătorie așa lungă este un efort uriaș ce le poate pune sănătatea în pericol.

Barbara a împlinit vârsta de 94 de ani în septembrie, moment în care i-a mărturisit nepoatei sale, Stephanie, că simte că aceasta este ultima sa zi de naștere.

Emoționată de cuvintele bunicii sale, ea a organizat o întâlnire specială.

Așa au ajuns cele două surori să se revadă, după trei ani. A fost, probabil, ultima conversație pe care o vor purta „în persoană”. Niciuna dintre ele nu a știut că nepoata lor le înregistra conversația.

Te-ar putea interesa și: Imagini de colecție cu fiicele Regelui Mihai al României. Principesa Margareta s-a reunit cu surorile sale, după mulți ani VIDEO

Stephanie a explicat că a adus-o pe Barbara, poreclită „Gigi” de membrii familiei, în Nevada.

„Am adus-o pe Gigi în Nevada din New Hampshire pentru că ea și sora ei nu se mai văzuseră de trei ani. Au vrut să încerce să mai facă o vizită, deoarece acum sunt mai în vârstă și călătoria devine grea pentru ele. Obișnuiau să se vadă mai des, dar nu s-au mai văzut din 2020.

Așa am decis să filmez pentru a îi arăta bunicii mele într-o zi, când ne vom reîntoarce acasă. Și am vrut să vadă cât de specială a fost ultima lor conversație în persoană. De asemenea, am vrut să filmez și pentru copiii mei, pentru a le arăta cum arată dragostea de soră. Multă lumea care a văzut videoclipul a spus că au prins curaj să își contacteze membrii familiei și că viața este, într-adevăr, scurtă”, a declarat nepoata Barberei, potrivit tabloidului britanic Daily Mail.