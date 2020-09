Frații Dedeman, poveste neștiută de viață. Prin ce au trecut, de fapt, cei doi și cum au dat lovitura după criză

Frații Dedeman au reușit să-l transforme compania pe care o conduc în liderul pieței de bricolaj. Numele companiei este unul din cele mai cunoscute de pe piața românească de profil.

Pentru frații Dedeman, pe numele lor real, Dragoș și Adrian Pavăl, nivelul pe care l-au atins este impresionant, mai ales dacă avem în vedere că au început de la zero. Povestea lor antreprenorială ar putea servi drept material sursă pentru un scenariu de film.

În calitate de absolvent de informatică, Dragoș Pavăl a obținut un loc de muncă în departamentul financiar al unei fabrici de confecții. În 1992, a decis să încerce să conducă o afacere proprie.

Cea mai ușoară opțiune în acel moment a fost revânzarea produselor de consum pe care le cumpărase anterior în vrac. Așa a apărut primul magazin, cu o suprafață de 16 metri pătrați. După acest prim magazin a urmat un magazin de mobilă.

Afacerea mergea bine, așa că el și fratele său au deschis încă două magazine și au început să vândă materiale de construcție. Acesta a fost punctul de plecare al ceea ce înseamnă astăzi Dedeman.

Pe la mijlocul anilor 90 România a avut parte de una din cele mai dure crize imobiliare de până atunci. Cei doi frați au avut de tras de pe urma crizei, dar au reușit să se redreseze.

„Era o criză de mobilă incredibilă, nu exista competiţie şi puteam să pun adaos comercial foarte mare. Conform angajamentului, stocul de marfă trebuia plătit până la finalul anului şi eu am preluat în martie. Am rotit stocul ăla de foarte multe ori şi am făcut un profit imens pentru acele vremuri. Să plătesc stocul la final de an a fost o bagatelă. Practic, marele nostru început ăla a fost. Acolo am făcut un capital incredibil de mare.”, povestesc cei doi antreprenori.