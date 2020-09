„Medicul” Gigi Becali s-a făcut de râs! Cum l-a bătut Covid-19 la scor de neprezentare

Lotul FCSB este decimat din cauza infectărilor cu noul coronavirus. Nu mai puțin de 15 jucători au fost testați pozitiv. De asemenea, 13 oameni din staff au fost și ei în aceeași situație. Mihai Stoica și antrenorul Anton Petrea sunt singurii dintre toți cei 28 care au fost declarați vindecați. Niciunul dintre jucători nu a putut fi recuperat pentru partida extrem de importantă cu Slovan Liberec. Florin Tănase a avut inițial un test negativ, dar cel făcut la clinica acreditată de UEFA a ieșit tot pozitiv. Astfel că nici el nu va putea juca în această seară, de la ora 20:30.

Gigi Becali, după primele cazuri de coronavirus în România: „La noi vor fi 3-7 cazuri, nu așa multe ca în alte țări. Pentru că în țările ortodocse se face Sfânta Liturghie”

Problemele uriașe pe care le traversează FCSB vin în cel mai important moment al sezonului. O lovitură devastatoare pentru Gigi Becali. Tocmai omul care s-a erijat într-un adevărat lider al celor care nu cred în coronavirus. De la izbucnirea pandemiei, Becali a avut mai multe reacții cel puțin controversate.

La începutul lunii martie, după ce în România se înregistrau primele cazuri de coronavirus, Gigi Becali ne liniștea. Nu există motive să ne temem de virusul care speria întreaga lume. Nu va ajunge în țara noastră pentru că suntem… ortodocși.

„România va beneficia de Sfânta Liturghie. La noi vor fi 3-7 cazuri, nu așa multe ca în alte țări. Nu poate virusul… Se face Sfânta Liturghie și se spune ‘Dumnezeule, ferește-ne pe noi și țara noastră de această boală’. Așa va fi în țările ortodoxe, Bulgaria, România, Cipru, Rusia, Serbia. Sunt țări în care se face Sfânta Liturghie”, explica Becali într-o declarație oferită pe 8 martie.

„Amidon, zinc, vitamina C și vitamina D”, rețeta minune a lui Becali împotriva Covid-19! Nu i-a ieșit cu jucătorii de la FCSB

Chiar și „Nostradamus de Pipera” a fost nevoit să își schimbe abordarea când România se apropia de 100.000 de cazuri. Prag pe care l-a și depășit. Așa că Becali a trecut la un discurs care se baza și pe ceva știință. Mai ales că este și patron de clinică medicală. La ImunoMedica – Centrul de prevenție, diagnostic și tratament „Sfântul Ioan Botezătorul”.

Becali chiar a dat rețeta unui cocktail minune care, spune el, îi vindecă în timp record pe cei infectați cu noul coronavirus. „Amidon, vitamina C, vitamina D, rezolvă problema. Bine, vorbesc de vitamina C în cantități mari. Mi s-a întâmplat, am avut cazuri de-ai mei: șoferi, două femei de serviciu. Au fost infectați și i-am izolat într-o casă: le-am făcut vitamina C-30 de grame, amidon, vitamina D și zinc și la revedere, în 5 zile au ieșit negativ. Doctorii le-au aplicat tratamentul, nu eu”, declarație dată de Becali pe 26 iulie, pentru Antena 3.

Ne imaginăm că jucătorii de la FCSB au băgat vitamina C în cantități mari în ultima perioadă. Nici amidonul și zincul nu le-a lipsit din meniul prescris de „medicul” Gigi Becali. Cert este că rețeta nu a dat roade. Tocmai când avea nevoie mai mare. Niciunul dintre cei 15 jucători infectați nu a primit testul negativ. Deși unii dintre ei au deja 10 zile de la primul test pozitiv. Ca o ironie, singurii care s-au vindecat sunt Anton Petrea și Mihai Stoica. Greu de spus cât de folositori vor fi ei pentru meciul cu Slovan Liberec. Istoric s-a demonstrat că Gigi Becali nu are nevoie de antrenor și nici de manager. Probabil va fi nevoit să învețe și să joace fotbal până la 20:30. Altfel riscă să piardă potul cel mare din Europa League, de aproximativ 15 milioane de euro. O pedeapsă divină, cum îi place patronului FCSB să creadă.