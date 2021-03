Ucigaşul lui Emi Pian e în pericol. Richard Emanuel e terminat, nu știe ce să mai facă (exclusiv)

Anul trecut, în august, Richard Emanuel devenea dușmanul numărul unu pentru Clanul Duduienilor. Tânărul ese cel care l-ar fi ucis pe Emi Pian în încăiererea din acea noapte fatidică pentru cel din urmă. Acum Richard Emanuel se află în închisoare, dar surse apropiate spun că se teme pentru viața sa.

Noaptea de 4 spre 5 august 2020 avea să devină, cel puțin pentru interlopii din Clanul Duduienilor, momentul în care liderul lor avea să piară sub cuțitul lui Richard Emanuel. Din acel moment lucrurile au luat-o razna.

După moartea lui Emi Pian, Richard Emanuel este imediat arestat și, ulterior, încarcerat sub acuzația de crimă. După zilele acelea de foc, reprezentanții Duduienilor anunțat că vor răzbunare, iar viața lui Richard Emanuel era în pericol. Deș încarcerat, spun surse apropiate, acesta este păzit de gardieni, tocmai datorită acestor amenințări cu moartea.

Apropiații fiului lui Emi Pian, spun că acesta, după ce a preluat conducerea clanului, a reiterat ideea răzbunării, și că Richard Emanuel este principala țintă a acestora. La aflarea veștilor, Richard Emanuel a cerut penitenciarului în care se află, să fie mutat sau păzit 24 de ore din 24 de gardienii închisorii. Surse din penitenciar au confirmat situația și că Richard Emanuel este, într-adevăr, păzit 24 d eore din 24.

Faptul că Richard Emanuel este cel care l-a ucis pe fostul lider al Duduienilor este o certitudine. Dovezile sunt destule, inclusiv cele video, deci procurorii nu au altceva de făcut, decât să instrumenteze cazul.

Surse judiciare spun că procurorii vor să ceară cel puțin 20 de ani de închisoare, sub acuzația de crimă. Aceleași surse spun că tânărul Napi, de 26 de ani, le-ar fi declarat procurorilor cu totul altceva, decât s-a afirmat la acel moment. Richard Emanuel este acuzat de asasinarea lui Emi Pian, iar la acel moment se spunea că tânărul i-ar fi tăiat cu un cuțit artera femurală.

“Mi-a spus că l-am jignit prin ceea ce i-am zis, iar la scurt timp a plecat. Am știut că și-a sunat frații, așa că la puțin timp după el am plecat și eu. Când am ieșit afară, mă așteptau patru mașini. Au ieșit neamurile mele afară, însă au fost imobilizate de oamenii lui Emi. Nu s-au bătut, ai lui Duduianu nu aveau nimic cu ai mei, doar cu mine.

Eu am scos un cuțit ca să mă apăr, iar ei au dat cu spray lacrimogen. În momentul acela am căzut din picioare, mă usturau rău ochii, nu mai vedeam. Dădeam cu acel cuțit la întâmplare. Grațian, Ciprian și Emi încercau să îmi dea pumni și picioare. Puteam să tai pe oricine, pe oricare dintre frați. Intenția mea era să mă apăr, nu să omor pe cineva”, a spus Ciprian Napi anchetatorilor.