Tudor Chirilă, despre posibilitatea de a părăsi România. De ce ar pleca artistul din ţară, a spus-o fără regrete

Tudor Chirilă și-a surprins fanii, recent, cu ultimele declarații făcute. Juratul de la Vocea României a vorbit despre mutarea din România și încotro s-ar îndrepta, dacă ar mai avea vârsta de 20 de ani. În ce condiții ar fi plecat din țara lui natală.

Tudor Chirilă nu are nevoie de niciun fel de introducere, fiind unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară. Fire discretă și diplomată, cântărețul oferă rareori un interviu în care face dezvăluiri legate de planurile sale, atât în carieră, cât și în viața personală.

Recent, însă, rockstarul a mărturisit că dacă nu ar fi avut o meserie care să depindă atât de mult de limba lui maternă, ar fi plecat din România, măcar din curiozitate, pentru a explora alte orizonturi.

„Poate că, dacă aș fi avut o meserie care depinde mai puțin de limba mea maternă, aș fi plecat măcar din curiozitate să văd ce-mi oferă și ce-mi rezervă viața în străinătate.

Am crescut cu marea muzică a anilor 70 aș zice și, ulterior, 80. Beatles, Queen, Zeppelin, Hendrix, Janis Joplin, Pink Floyd. În liceu, colegii ascultau Priest, Manowar, Black Sabbath, de metal nu m-am legat atât de tare.

Am descoperit apoi muzica Pink Floyd, în The Wall și, ulterior, Final Cut au produs un cutremur în mine, am fost parte și din disputa amuzantă Bros vs Depeche Mode. Acum mă uit în urmă și mă gândesc cum ar fi putut să fie Bros un challenger.

Am ascultat Genesis, Peter Gabriel, apoi au venit anii nouăzeci cu rock-ul de la MTV, cu Bjork, Nirvana, Skunk Anansie și între nouăzeci și 2000 am tot pendulat între perioade muzicale și genuri (…). Foarte multă muzică de la foarte mulți oameni cu care mă întâlneam”, a declarat Tudor Chirilă, potrivit viva.ro.