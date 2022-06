Trupa din România care revine pe scenă după 22 de ani de la despărțire. Ce artiste te vor încânta cu vocea lor

O trupă cunoscută românilor se reunește după 22 de ani. Două artiste au decis să mai dea o șansă succesului de care au avut parte și să pună din nou pe primul loc muzica. Mulți dintre fanii lor au crezut că între cele două a existat mereu o rivalitate, dar realitatea era alta. ,,Relația noastră a decurs cu mult râs și cu multă ceartă”, au spus ele în cadrul unui interviu. Despre ce soliste este vorba și ce planuri au?

Fanii trupei ,,Elixir” sunt în delir! Cei care au iubit piesele fetelor care au rupt topurile ani la rând au aflat recent că ele se reunesc. Celebrele surori Liliana și Manuela Fedorca revin în forță pe scenele românești.

Ele vin în fața publicului în aceeași formulă. Pasiunea pentru muzică nu au abandonat-o niciodată, dar ambele și-au pus atenția către familie și o carieră mai stabilă în ochii lor.

Liliana a mărturisit că între timp au apărut copiii, maturizarea și nevoia de a evolua și pe alte planuri. Prioritățile s-au schimbat, dar niciodată nu au uitat de iubirea față de arta care le-a adus succesul.

,,Da, așa este. A fost o perioadă în care muzica era în centrul vieții noastre, iar noi am trăit-o trup și suflet, la intensitate maximă. Am compus muzică, am scris texte și am cântat exact ceea ce am simțit atunci, de plăcere, pentru mine și pentru toți cei care simțeau ca noi.

Între timp, însă, au apărut copiii, maturizarea și nevoia interioară de a evolua în mai multe direcții, iar prioritățile în viață s-au schimbat”, a spus Liliana Fedorca, pentru ego.ro.