Trucurile secrete care te scapă de mirosul neplăcut al corpului. Le-ai încercat?

Cu toții am trecut prin asta. O adiere rapidă a mirosului corporal îți face nasul să se strâmbe. Și asta înainte de a realiza că mirosul ofensator vine de la tine. Dacă nu știați, vă spunem că există trucurile secrete care te scapă de mirosul neplăcut al corpului. Aceste trucuri vă vor împiedica să încercați cu disperare să vă rezolvați problema cu prosoapele de hârtie în baia de la serviciu.

Trucurile secrete care te scapă de mirosul neplăcut al corpului, toate făcute în casă

Cu toții transpirăm și acesta este un proces natural pentru corpul uman, deși nu este o problemă să transpirăm, mulți dintre noi transpirăm în exces și uneori poate duce la un miros neplăcut, pe care îl cunoaștem sub numele de miros corporal.

Mirosul de corp poate fi jenant, mai ales dacă are un miros neplăcut sau de pește. Există o mulțime de remedii temporare disponibile pe piață sub numele de deodorante, dar hei, tocmai am numit-o „temporară”, nu-i așa?

Așadar, vă prezentă câteva remedii naturale de casă. Acestea pot deveni trucurile secrete care te scapă de mirosul neplăcut al corpului. Dacă sunt urmate cu consecvență, câteva dintre acestea vă pot da rezultate permanente. Așa că să începem cu remediile.

1. Pudră de lemn de santal și coajă de portocală

Folosiți acest remediu înainte de a face baie. Amestecați părți egale de pastă de lemn de santal și pulbere de coajă de portocală, amestecați bine aceste două și aplicați-le pe zonele predispuse la transpirație și spălați-le după ce se usucă. Folosiți zilnic pentru rezultate permanente.

2. Oțet alb

Înmuiați un tampon de vată în oțet alb și frecați pe zonele predispuse la transpirație, mirosul de oțet alb va dispărea în câteva minute. Acest lucru vă poate menține uscat și fără mirosuri până la zece ore.

3. Oțetul de cidru de mere

Acesta este un remediu foarte simplu și instantaneu de la mirosul corporal. Pulverizați oțet de cidru de mere și spălați-vă după câteva minute. Acest remediu ajută la eliminarea mirosurilor corporale prin echilibrarea nivelului pH-ului pielii tale.

4. Suc de roșii

Macină aproximativ 6-7 roșii și extrage sucul din pulpă. Adăugați acest suc într-o găleată cu apă și folosiți-l pentru a vă îmbăia zilnic pentru a scăpa de mirosul corporal.

5. Suc de iarbă de grâu

Beți un pahar de suc de iarbă de grâu în fiecare dimineață pe stomacul gol, clorofila din iarba de grâu ucide bacteriile din corpul dumneavoastră, poate doriți să începeți cu 3-4 linguri de suc și să creșteți cantitatea treptat, deoarece s-ar putea să vă simțiți grețos, dacă beți prea mult dintr-o dată. Acest remediu vă poate ajuta să scăpați definitiv de problema mirosului, dacă este folosit pentru o perioadă considerabilă de timp.

6. Baie cu sare de mare

Adăugați o mână de sare de mare în apa de baie în mod regulat, pentru a controla mirosul corporal. Sarea de mare poate acționa ca un agent antibacterian, prevenind astfel acumularea de bacterii.

7. Napi

Extrageți sucul de la un nap și aplicați-l pe subraț și pe alte zone predispuse la transpirație și lăsați-l să se usuce. Vă puteți spăla cu apă călduță odată ce s-a uscat. Urmați acest lucru o dată pe săptămână.

8. Bicarbonat de sodiu și suc de lămâie

Amestecați părți egale de bicarbonat de sodiu și suc de lămâie, amestecați bine ingredientele și aplicați amestecul pe zonele în care transpirați, spălați-l după ce se usucă cu apă plată, nu frecați în timp ce vă spălați, continuați cu o baie. Folosiți acest remediu cel puțin o dată pe săptămână pentru o soluție permanentă.

9. Lămâie și miere

Amestecați bine sucul de la o lămâie și o lingură de miere, acum adăugați acest lucru la 2 căni de apă caldă într-un castron, spălați-vă zonele predispuse la transpirație cu această apă în fiecare zi după ce faceți baie și uscați-vă.

10. Consumul de alimente

Și, nu în ultimul rând, aveți grijă și de ceea ce introduceți în corpul dumneavoastră. Evitați alimentele care conțin băuturi cu cofeină, usturoi, ceapă și alimente picante. Toate acestea pot ajuta la producerea mirosului corporal, de aceea evitați.

Concluzie

Așadar, acestea au fost câteva remedii naturale simple pentru a scăpa de mirosul corporal. Sperăm că veți folosi recomandarea noastră cu trucurile secrete care te scapă de mirosul neplăcut al corpului.