Mâna Maicii Domnului este o plantă ce îți face grădina mai frumoasă! Toți românii ce locuiesc la casă ar trebui să știe câteva trucuri pentru ca talentele lor ce au legătură cu grădinăritul să fie lăudate și să aibă parte de cea mai frumoasă locuință.

Cum se îngrijește, de fapt, Mâna Maicii Domnului

Plantele agățătoare sunt extrem de rezistente, dar ne protejează și de căldură. Canicula este greu de suportat, așa că românii ar trebui să apeleze la fel și fel de trucuri inedite pentru a reuși să își păstreze locuința răcoroasă.

Mâna Maicii Domnului reprezintă o sursă bună de umbră, astfel că este potrivită pentru orice fel de casă. Această plantă ce își are origine în Asia și este cunoscută sub denumirea de Lonicera japonica are o coloristică inedită, înfrumusețând imediat un peisaj monoton.

Această plantă este perfectă pentru grădină, ajungând la o înălțime de 2 și 5 metri. Parfumul său o să îi cucerească pe vizitatori, dar și rezistența de care dă dovadă. Aceasta nu este pretențioasă și poate să facă față gerului sau secetei.

Trucuri pentru plante. O să ai o grădină spectaculoasă

Florile au o coloristică ce variază de la alb la diferite nuanțe de galben, așa că trebuie să te asiguri că urmezi anumiți pași pentru a te bucura de acest peisaj sublim. Este necesar să folosești un sol drenat pentru ca planta să crească repede.

De asemenea, ea trebuie să fie amplasată într-un loc însorit sau parțial umbrit. În primul an după plantare, solul trebuie să fie udat în mod regulat, iar în următorii ani trebuie să fie redusă cantitatea de apă.

Tot în primul an, planta trebuie să fie protejată cu un strat de frunze în sezonul răcoros. Mâna Maicii Domnului trebuie să fie pusă lângă un suport pentru a se câțăra, mai ales pentru că aceasta crește foarte repede și nu este predispusă la boli sau dăunători.

Secretul plantelor agățătoare. Cum te poți bucura de florile lor

În fiecare an, după înflorire, este necesar să tunzi planta pentru a nu te confrunta cu un decor neîngrijit. Totuși, încearcă, timp de doi ani, să tunzi doar vârfurile pentru ca formarea lăstarilor să fie stimulată fără prea mult efort.

În cazul în care toate trucurile sunt respectate, o să ai parte de o plantă ce o să înflorească mereu, mai ales pentru că primește toată îngrijirea de care are nevoie. Astfel, toate persoanele ce te vizitează o să fie uimite de frumusețea pe care o are locuința ta prin prisma plantei agățătoare.