Trucul folosit de Chef Sorin Bontea pentru sarmale. Ce face dacă varza e prea acră sau prea sărată

Toți românii abia așteaptă mesele de sărbători. Cei mai mulți poftesc la sarmalele în foi de varză murată. Cu toate astea, unele gospodine vor să încerce an de an rețete noi pentru acestea. Chef Sorin Bontea aduce acum un truc pentru doamnele care își doresc să pregătească o masă ne neuitat pentru cei dragi. Ce face specialistul în cazul în care varza este prea acră sau prea sărată? Toate bucătăresele trebuie să știe!

Se poate întâmpla ca varza pusă la murat să fie uneori prea acră sau prea sărată. Nu trebuie ca gospodinele să se întristeze pentru că această problemă se poate remedia. Chef Sorin Bontea folosește un truc special pentru a schimba complet gustul legumei fermentate.

Cei mai mulți români preferă să nu cumpere varza murată, ci să o pună în casă. Din păcate, nu mereu iese perfectă. Cel mai simplu mod de a scăpa de gustul prea acru sau prea sărat este să speli leguma sau să o lași la înmuiat peste noapte în apă.

În cazul în care te grăbești și vrei să pregătești sarmalele pentru invitați, bagă varza într-un recipient cu apă călduță pentru 20-60 de minute. În timpul acesta ai putea să te ocupi de primul fel de mâncare sau de dulciurile servite la final ori chiar să frămânți cozonacul.

Celebrul jurat de la emisiunea ,,Chefi la cuțite” a dezvăluit care este metoda lui în această situație. Mai exact, este suficient să speli frunzele cu apă călduță sau să le pui într-un vas cu apă pentru o oră. Ai mai jos ingredientele de care ai nevoie pentru sarmale și rețeta pas cu pas.

,,Pentru 2-3 kg de varză (în funcție de câtă varză preferați printre sărmăluțe), ai nevoie de 600 g carne tocata de porc si de vita (amestec), o jumătate de ceșcuță de orez, 200 g ceapa, ulei pentru prăjit, costiță afumată, 2-3 linguri de bulion, 2-3 frunze de dafin, cimbru, mărar, sare, piper.

(…) Daca varza este prea acra sau prea sărată, se spală frunzele in apa călduță sau se pun la desărat cu o ora înainte. Se curata ceapa, se spală si se toaca mărunt, după care se pune la călit in puțin ulei, la foc mic, pana când devine sticloasă. Se adaugă orezul spălat in prealabil. Se lasă la foc mic doua minute, amestecând continuu.

Punem carnea într-un castron mare, apoi adăugam ceapa si orezul călite mai devreme, piper măcinat, cimbru uscat, mărar tocat. Punem la acest amestec si o ceșcuță de apa rece, care are rolul de a fragezi carnea. Pentru culoare, unii pun in aceasta compoziție si o lingura de bulion, eu nu, dar puteți pune daca doriți. Daca varza este sărată, aveți grijă câtă sare puneți in amestec”, spune chef Sorin Bontea.