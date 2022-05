Trofeul Eurovision, scos la licitație de Ucraina. Cum motivează gestul surprinzător

Trofeul Eurovision 2022, câștigat de Ucraiana, a fost scos la licitație. Grupul ucrainean Kalush Orchestra, care a câştigat de curând concursul Eurovision, va scoate la licitaţie trofeul pentru a strânge fonduri pentru armata ucraineană, au anunţat miercuri cântăreții.

Trofeul Eurovision 2022 va fi vândut la licitaţie, iar banii vor fi trimişi armatei ucrainene, informează CNN. În plus, Oleh Psiuk, solistul grupului care a obținut trofeul Eurovision, s-a oferit să vândă pălăria în formă de găleată roz pe care o poartă de obicei pe scenă.

Grupul artistic a mai informat că va face un turneu în Europa pentru a strânge fonduri pentru Ucraina. Kalush Orchestra a câştigat concursul pe 15 mai cu piesa „Stefania”. A fost primul eveniment cultural major la care au participat ucrainenii de la începutul războiului pornit de Rusia, în februarie. Numeroşi spectatori au fluturat steagul naţional în timpul Eurovisionului.

Pe de altă parte, România a participat și în acest an la Eurovision, iar cântărețul WRS a fost cel care ne-a reprezentat pe scenă strângând pentru România 65 de puncte. În acest fel, WRS, reprezentatul României la Eurovision 2022, s-a clasat pe locul al 18-lea, din totalul celor 25 de țări participante.

De asemenea, WRS a transmis un mesaj de mulțumire pentru toți cei care i-au fost alături în perioada concursului de talente, care au votat și care l-au adus până la această fază, aceea de a intra în marea finală a competiției Eurovision 2022.

„Sunt recunoscător şi mândru pentru acest moment. Recunoscător celor care au fost alături de mine, în echipa României, şi mândru pentru că am muncit extrem de mult şi am reuşit să-mi reprezint ţara la nivel înalt! La fel ca orice sfârşit, este un nou început. Am numeroase proiecte în lucru, dar aventura Eurovision va rămâne mereu un moment special în inima mea. Vă mulţumesc pentru că aţi fost alături de noi!”, a spus WRS la finalul concursului.