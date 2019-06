Tricolorii s-au întors în România. Sute de suporteri i-au așteptat pe Aeroportul Otopeni

Naționala de tineret a României s-a întors în țară, sâmbătă dimineață. Sute de fani i-au așteptat pe tricolorii mici pe Aeroportul Otopeni, le-au scandat numele și le-au mulțumit că i-au făcut fericiți după foarte mulți ani.

Tricolorii, așteptați de fani pe aeroport la întoarcerea acasă

Elevii antrenați de Mire Rădoi au ajuns pe Aeroportul Otopeni sâmbătă dimineața, la ora 1:30. Galeria echipei naționale a început să scandeze numele jucătorilor. Printre altele, fanii le-au transmis jucătorilor mesajele „Suntem mândri de voi” și „Pentru noi sunteți campioni.”

„Este incredibil, nu îmi vine să cred că au venit pe aeroport să ne facă această primire. Nu am cuvinte, sunt nişte oameni incredibili, nişte suporteri incredibili. Sunt cele mai frumoase momente din viaţa mea. Pentru asemenea lucruri muncim zi de zi şi suntem extrem de mândri pentru ceea ce a realizat la Campionatul European. Suntem toţi foarte bucuroşi că le-am adus această bucurie suporterilor români. Am vrut să demonstrăm la turneul final că suntem un grup unit şi am reuşit”, a declarat căpitanul Ionuț Radu.

România a reușit o performanță istorică la Euro 2019 U21. În faza grupelor a învins Croația cu scorul de 4-1, apoi a trecut și de Anglia, cu 4-2. În ultimul meci din grupă nu s-a mai jucat la fel de tare, iar scorul partidei România – Franța a fost 0-0. Cu acest rezultat, tricolorii s-au calificat în semifinalele competiției.

Din păcate, România a fost învinsă în semifinale de Germania, care ne-a administrat un 4-2 pe final de meci. Echipa națională a fost susținută în Italia de un număr foarte mare de fani. Stadioanele s-au umplut cu mii de români la meciurile reprezentativei noastre. Tricolorii au fost încurajați de la un capăt al altul al meciurilor, dar din păcate s-a semnalat și un incident grav în tribună, la finalul meciului cu Franța, în urma căruia ne-am calificat în semifinale.