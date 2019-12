Trei ani de închisoare cu suspendare pentru medicul Gheorghe Burnei. A schilodit zeci de copii și lua mită într-un plic băgat între icoane

Gheorghe Burnei a primit azi deznodământul așteptat de zeci de părinți. Magistrații Tribunalului București l-au condamnat azi, 16 decembrie, la trei ani de închisoare cu suspendare, în dosarul în care este acuzat de luare de mită. Subliniem faptul că decizia poate fi atacată.

Medicul Gheorghe Burnei, condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare

Tribunalul București l-a condamnat azi pe medicul Gheornei Burnei la trei ani de închisoare cu suspendare. De asemenea, instanța i-a interzis lui Burnei să-și exercite dreptul de a profesa în sistemul public de sănătate preț de cinci ani, dar și dreptul de a ocupa o funcție de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public. Inculpatul trebuie să achite statului 150.000 de lei, conform deciziei.

„Pe parcursul termenului de supraveghere, inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 zile la una dintre următoarele două entităţi: SC Amenajare Edilitară și Salubrizare SA Sector 5 şi Direcţia Generală de Poliţie Comunitară Sector 1 Bucureşti, afară de cazul în care, din cauza stării de sănătate, nu poate presta această muncă. Confisca de la inculpatul Burnei Gheorghe sumele de 3250 Euro şi 21.800 lei”, se mai arată în decizie.

„I-am dat plicul printre icoane”

„I-am spus judecătorului tot ce s-a întâmplat. Cum am pus într-un plic 700 de lei şi am mers în cabinetul lui Burnei şi i-am dat plicul în mână. I-am dat plicul printre icoane! Uite, asta am uitat să-i spun judecătorului, că el era printre icoane”, a mărturisit una dintre mamele care au apelat cu ultima speranță la medicul în cauză, pentru libertatea.ro.

Procurorii îl acuză pe Burnei că ar fi mascat mita cerută de la părinții ai căror copii i-ar fi operat pentru afecțiuni inexistente în realitate. Anchetatorii au găsit în biroul medicului de la spitalul Marie Curie sumele de: 13.343 de lei, 5.015 de euro și 750 de dolari, bani care au fost primiți de părinți. Autoritățile susțin că la dosar sunt expuse probe precum: declarații de martori, înregistrari ambientale și înscrisuri care ar putea aproba infracțiunile în cazul medicului.