Tranzacția finalului de an în România. S-a vândut cu 7 milioane de euro, cea mai mare la nivel local din 2022

Tranzacție uriașă de la final de an în România! Tocmai s-a anunțat finalizarea unei tranzacții impresionante. Un antreprenor român preia ștafeta pentru un complex celebru. Este vorba despre suma de 7 milioane de euro, cea mai mare la nivel local din anul curent. Aceasta are potențialul de a transforma centrul unui oraș de pe teritoriul nostru. Compania Cometex a deținut proprietatea comercială în cauză timp de 15 ani, iar fratele unui afacerist de la noi o are acum în posesie.

Tranzacție uriașă în România: afacere de 7 milioane de euro

Cometex, dezvoltator imobiliar de parcuri retail, a anunțat recent finalizarea unei tranzacții uriașe. Mai exact, compania a predat ștafeta către omul de afaceri Andrei Mandachi. Cel din urmă este fratele geamăn al lui Ștefan Mandachi, proprietarul lanțului de restaurante Spartan.

Fratele afaceristului a pus mâna acum pe centrul comercial Bucovina din Suceava, cel mai cunoscut complex din inima orașului. Tranzacția are o valoare de 7 milioane de euro și este cea mai mare la nivel local din anul 2022.

De asemenea, tot aceasta are potențialul de a transforma centrul orașului Suceava în ceva impresionant. Cometex este parte din grupul Altex și a deținut până acum proprietatea comercială preț de peste 15 ani.

,,Acesta este o tranzacție între doi antreprenori români”

Adrian Urdă, CEO-ul companiei, a menționat în cadrul unui comunicat că tranzacția a fost făcută între doi antreprenori români pentru ,,binele și folosul comunității locale”. De asemenea, cel din urmă a susținut că toată lumea este încântată să predea ștafeta unui investitor cunoscut la nivel local.

Mai mult decât atât, acesta a subliniat și că toți sunt este convinși că antreprenorul ,,va aduce plus valoare proiectului, cunoscând foarte bine obiceiurile, nevoile și dorințele sucevenilor” în privința unei experiențe de shopping plăcute.