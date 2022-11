Câți bani primește un angajat din shaormeriile Spartan. Salariile pe care le dă Ștefan Mandachi

Mulți au trecut pragul lanuțului de restaurante deținute de omul de afaceri Ștefan Mandachi. În 2012, omul de afaceri din Suceava își deschidea primul restaurant, cunoscut azi sub numele de „Spartan”. Într-un timp relativ record, business-ul avea să devină o franciză de succes, în toată țara. Astăzi, afacerea suceveanului concurează cu marii jucători de pe piață, din România, Austria și Spania. Afacerea sa are 1.200 de salariați și s-a aflat recent și ce salariu are un angajat din shaormeriile Spartan.

Ștefan Mandachi, de la avocat, la antreprenor de succes

Pentru cei mai mulți români, numele suceveanului de 36 de ani este legat de protestul din 2019, când construi „primul metru de autostradă”. Ineditul demers avea să ajungă pe prima pagină din presa românească și TV.

Dar, Ștefan Mandache este mai mult de-atât. Absolvent al Facultății de Drept, absolvent al cursurilor de cinematografie în cadrul școlii de film „New York Film Academy”, din Los Angeles, și antreprenor.

În 2012 lua decizia de a investi într-un restaurant în capitala Moldovei, Suceava, care ulterior avea să devină o franciză autohtpnă de succes. Mergând bine afacerea, Șterfan Mandachi îți extindea rețeaua de magazine în România, în 28 de orașe, cu 79 de locații.

Ulterior, a ajuns să-și vândă sistemul de franciză în țări, precum Austria și Spania. La acest moment, conform datelor, franciza „Spartan” concurează cu giganți precum McDonalds sau KFC, cel puțin în România.

Afaceristul nu s-a oprit doar aici, între timp a realizat și câteva filme de scurt metraj și două documentare, „30 de ani și 15 minute” cu premiera la TIFF și „I am not good enough”. În afară de asta, investiții majore le-a făcut și în imobiliare, cel puțin în zona Moldovei, alături de fratele său geamăn, Andrei Mandachi.

Salariile pe care le dă Ștefan Mandachi angajaților în shaormeriile Spartan din România

Odată cu timpul s-a extins franciza Spartan. Cum era de așteptat, Ștefan Mandachi a început să angajaeze din ce în ce mai mulți români. Așa se face că la această oră, în toate cele 79 de locații, afaceristul are cel puțin 1.000 de angajați. Salariile, de la lucrătorii în bucătărie, casieri și până la asistent manager, se încadrează în media româmească de salarizare.

De exemplu, cei care lucrează în bucătăria restaurantelor Spartan câștigă între 1.500 și 1.900 de lei, la care se adaugă bonurile de masă. De cealaltă parte, cei care lucrează in front, adică casierii, încasează aproximativ 2.000 de lei, plus bonurile de masă. Salariile ceva mai mari se regăsesc în funcțiile de management, de exemplu un asistent manager încasând aproximativ 3.000 de lei, plus aceleași bonuri de masă.

Cum este practica, în general, cei care sunt în funcțiile de top de management, precum șefii de locații, încasează lunar salarii mai mari. În retaurantele Spartan un director de restaurant primește aproximativ 4.000 de lei. La salariu sunt adăugate și bonurile valorice de masă.

După cum se poate observa, salariile pe care le dă Ștefan Mandachi în rețeaua Spartan nu sunt mari. De fapt, nu diferă cu mult de cele oferite de alte business-uri de acest tip.