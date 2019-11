Transformarea șocantă a actorului din “Mumia”! Cum a ajuns să arate Brendan Fraser la 50 de ani

Brendan Fraser, în vârstă de 50 de ani, ajunsese unul dintre cei mai solicitați actori de la Hollywood, în anii ’90. A atins succesul tot atunci, odată cu apariția în filmul ”Mumia”. Cum arată acum?

Transformarea șocantă a actorului Brendan Fraser din “Mumia”

Brendan Fraser (50 de ani) este un actor canadiano-american de film și teatru. Fraser l-a portretizat pe Rick O’Connell în seria de filme Mumia (1999, 2001 și 2008) și este cunoscut pentru rolurile sale principale în producțiile importante fantastice și de comedie ale Hollywood-ului, printre care ”George oh the Jungle” (1997), ”Encino Man” (1992), ”Monkeybone”(2001), ”Back in Action”(2003) sau ”Inkheart”. De altfel, nu numai acest gen de filme l-au ținut captiv, căci actorul s-a ”întins” și spre roluri dramatice, ca de exemplu în ”Crash” (2004) sau ”The Quiet American” (2002).

Deși mai jucase în câteva filme cunoscute, în anul 1999, odată cu apariția în filmul ”Mumia”, Brendan Fraser a cunoscut cel mai răsunător succes, pentru că lung-metrajul a înregistrat încasări enorme pentru perioada aceea. Astfel, starul și colega sa, Rachel Weisz, s-au întors pentru a filma continuare: ”Mumia se întoarce” (2001).

”Mama mi-a spus că puțin mister nu strică niciodată”

Mai apoi, după o pauză de 6 ani, distribuția a revenit pe marile ecrane cu un nou film al francizei ”Mumia”, anume ”Mormântul împăratului dragon”. Din 2008 și până acum, Fraser a mai jucat într-o serie de filme fantasy de succes, printre care ”Inkhart” și ”Călătorie spre centrul pământului”. De această dată, nu a mai reușit să își reia statutul de actor-râvnit al Hollywood-ului. Pozitiv, actorul a susținut că este în căutarea proiectului perfect pentru el și a dispărut de sub lumina reflectoarelor, refuzând să mai acorde interviuri până la creionarea ”The Field”, un lung-metraj pe care l-a filmat în India.