Transformarea de 4 milioane de euro a acestei ruine. Ce a apărut în Piaţa Sf. Gheorghe din Timişoara

Un hotel de peste 4 milioane de euro a construit în locul unor ruine. Proprietarii au achiziționat trei clădiri aflate în paragină. Au întocmit un proiect special, care au cuprins reconstrucția, restaurarea și recondiționarea spațiului.

Ruine transformate în hotel

Hotelul Atlas este construit în Piața Sf. Gheorghe din Timișoara și a fost inaugurat recent. Clădirile erau într-o stare avansată de degradare, în special nr.2 și nr.3, conform raportului de expertiză tehnică. Corpurile interioare ale celor două clădiri au fost demolate și ulterior reconstruite.

Totodată, se impuneau lucrări serioase de consolidare și la imobilul de la nr.4. O mare parte din materiale au fost conservate, precum bârnele de lemn și o mare parte din cărămizile care au rezultat din zidurile demolate. Proiectarea hotelului aparține firmei D Proiect din Timișoara.

„Proiect de mare complexitate ce pune în discuţie tensiunile dintre valorile patrimoniului construit şi necesităţile unor activităţi ce caută regenerarea zonelor istorice, prin transformarea a două clădiri aflate într-o stare avansată de degradare, pregătite de o demolare, dar din care cu mari eforturi de proiectare de arhitectură şi structură şi cu lupte în convingerea beneficiarilor s-au păstrat câteva zone ce amintesc de istoria locului. Hotel Atlas are un discurs critic şi autocritic asupra regenerării urbane, fiind un proiect din care am învăţat multe, având satisfacţia să duc la final o muncă extrem de complicată, cu multe provocări, ce m-au pus în faţa multor misiuni dificile pe care un arhitect le întâlneşte într-un proiect. Dar poate cel mai important lucru a fost să înţeleg ce vulnerabil e patrimoniul construit al Timişoarei în această perioadă şi cât de important este să fim pregătiţi ca şi arhitecţi în păstrarea valorilor oraşului şi în responsabilitatea transformărilor adaptive la noi funcţiuni ale patrimoniului”, scrie pe site-ul D.Proiect.

Cum arată după restaurare

În interior este o clădire complet nouă, iar fațada păstrează vechea linie. Primul corp are patru niveluri plus mansarda, care a fost înălțată. Al doilea are două etaje plus mansarda, iar al treilea are trei camere și trei apartamente, dar și accesul spre parcarea subterană.

Cel din urmă a fost construit de la zero, pe strada Augustin Pacha. Construcția a început acum cinci ani. Cu toate acestea, lucrările au fost sistate, deoarece unul dintre vecini nu și-a dat acceptul pentru lucrare, apelând la instanță. Au existat întârzieri și din cauza pandemiei.

În total, Hotel Atlas are 51 de camere, din care 15 apartamente. Toate sunt dotate după ultimele cerințe din domeniul hotelier. De asemenea, există și un restaurant cu braserie, trei săli de conferințe și un bar. La parter va fi și un magazin.

Hotelul a costat în jur de 4 milioane de euro. Investiția a fost făcută de către Darius Jumanca, cel care a construit aparthotelul Iosefin Residence din Piața Kuttle.