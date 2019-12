Transformare șocantă pentru o tânără de 24 de ani. A cheltuit o avere să-și acopere trupul cu tatuaje

Amber Luke este originară din Central Coast, New South Wales, în Australia și este foarte pasionată de tatuaje. În cazul său, acestea au fost duse la nivel de artă, pentru că are zeci de astfel de modele, cât se poate de complexe. Transformarea prin care a trecut e una cât se poate de uluitoare și femeia de 24 de ani a cheltuit foarte mulți bani pentru a arăta astfel. Aceasta are desene inclusiv în zona feței, pe gât, pe mâini, dar și în porțiunile ceva mai sensibile, la care se adaugă și un piercing dermal. Procedura presupune încastrarea de bijuterii direct în piele și este similară unui implant.