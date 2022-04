Transfer surpriză în media. Un fost nume mare de la Pro TV a ajuns la Prima TV

A lucrat în trecut pentru Pro TV și are peste 30 de ani de experiență în presă, iar acum a semnat cu o altă mare televiziune din România. Despre cine este vorba și ce schimbări va aduce transferul său.

Anul trecut a încheiat colaborarea cu Aleph News, iar acum va apărea pe micile ecranele la Prima TV. Este vorba despre Costi Mocanu, care se întoarce la microfon pentru a comenta cele mai mari meciuri.

Costi Mocanu are o experiență de 30 de ani în presă, iar 25 dintre aceștia i-a petrecut la Pro Tv. În tot acest timp, a lucrat ca și jurnalist sau comentator. După ce a plecat de la Pro Tv s-a alăturat celor de la Aleph News, însă a încheiat colaborarea cu postul de televiziune al lui Adrian Sârbu anul trecut, în toamnă.

Costi Mocanu a plecat de la Aleph News în toamna anului trecut, după ce și colegul lui, Felix Drăghici, a încheiat colaborarea cu postul de televiziune, apoi a trecut la Antena 1. Atunci, Costi a anunțat că își va încheia colaborarea cu Aleph News și nu o va mai prelungi pe viitor.

„Am încheiat contractul şi momentan nu îl mai prelungesc. Nu am întrunit condiţiile necesare pentru continuarea colaborării cu Aleph. Sunt mulţumit că am regăsit redacţia şi am întâlnit oameni de mare ispravă în echipa Știu, cărora le mulţumesc. Cred că le datorez asta celor cu care am lucrat”, a spus Costi Mocanu, la vremea respectivă.