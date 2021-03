Traian Berbeceanu, primele declarații după demiterea de la Prefectură. Ce mai are de zis (exclusiv)

Traian Berbeceanu a fost înlocuit în martie 2021 de la Prefectură, post pe care-l dobândise în octombrie 2020. Politicianul a vorbit, în exclusivitate, pentru impact.ro, despre planurile sale viitoare în ceea ce privește cariera sa politică. Ce va face în continuare.

Potrivit reporterilor impact.ro fostul membru PNL, Traian Berbeceanu, nu a reușit să-și păstreze funcţia primită toamna trecută, pe motiv că ar fi refuzat să schimbe tabără politică. Politicianul a vorbit despre ce planuri are pe plan profesional. În luna martie, Traian Berbeceanu a fost înlocuit în urma unei ședințe de guvern, odată cu alți 100 de prefecți și subprefecți ai României.

Berbeceanu susține că în cele șase luni de mandat nu a avut probleme cu nimeni și nici nu a primit plângeri cu privire la modul în care își desfășoară activitatea profesională. Politicianul spune că se gândește să se reînscrie în Partidul Național Liberal în organizația din Hunedoara.

„Odată eliberat de funcţie, iau în calcul să mă reînscriu în PNL, în organizaţia din Hunedoara, în care activez de ceva vreme. Prefectul este numit pe criterii politice. Ştiam asta şi mă aşteptam să fiu schimbat, fiindcă nu făcusem Şcoala de prefecţi, după cum am mai spus în câteva rânduri”, a declarat Traian Berbeceanu pentru impact.ro .

Cei de la USR PLUS l-au propus pe Alin Stoica să fie noul prefect al Bucureștiului.

„USR PLUS înţelege să respecte cu responsabilitate mandatul politic dat de bucureşteni ca principala forţă politică în care aceştia au încredere, reconfirmată la alegerile parlamentare, asigurând monitorizarea şi susţinerea programului de guvernare şi a reformelor şi prin instituţia Prefectului”, a fost menționat în cadrul unui comunicat de presă .

Demiterea lui Traian Berbeceanu de la conducerea prefecturii Capitalei a fost o lovitură dură pentru cetățenii români, în special din cauza faptului că Bucureștiul a intrat, de curând, în scenariul roșu al pandemiei de coronavirus. Fostul membru al Partidului Național Liberal a menționat că și-a luat câteva zile libere înainte de a decide pe ce drum o va lua cariera sa de acum înainte:

„Acolo e o echipă sudată deja, care ştie ce are de făcut în zilele astea aparte. Dacă mă întrebaţi lucruri legate de un bilanţ personal, aş spune că au fost şi lucruri bune, şi lucruri nereuşite. Dar, per total, eu cred că ne-am achitat cu brio de treaba primită! Într-un fel, aş spune că m-am îndrăgostit de Bucureşti, chiar dacă, de loc, sunt din altă parte. Capitala e o altă lume! Nu exclud o carieră politică, întrucât cred că am adunat suficientă experienţă”, a completat politicianul pentru sursa citată.