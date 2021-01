Prefectul Bucureștiului, Traian Berbeceanu a declarat luni că decizia de relaxare a restricțiilor a fost luată ca urmare a unei Hotărâri de Guvern, semnată de ministrul Sănătății Vlad Voiculescu.

Această precizare a venit în urma îndoielii venite din partea ministrului, privind cifrele oficiale care arată rata infectării în Capitală. Conform acestor cifre pragul de infectare este de sub trei cazuri la mia de locuitori. De asemenea, autoritățile riscau să fie date în judecată de patroni, dacă nu relaxau măsurile, a mai subliniat prefectul într-o declarație data la RFI.

Prefectul Traian Berbeceanu susține că, legislația este cea care obliga la relaxarea restricțiilor în Capitală, deși situația evoluției pandemie creează îngrijorare în rândul autorităților.

”În realitate și noi suntem foarte îngrijorați de evoluția situației pandemice. Chiar am discutat cu domnul ministru anterior zilei de vineri, când am fost nevoiți să convocăm ședința comitetului municipal, am împărtășit îngrijorarea domniei sale, dar i-am explicat în mod foarte clar și franc și categoric că noi ca structură administrativă, suntem obligați să punem în executare prevederile legale ale Hotărârii de Guvern, pe care, ce să vedeți, cu zece zile înainte a emis-o Guvernul, cu zece zile înainte de ședința noastră de Consiliu. Acea HG îl are printre co-autori pe Ministerul Sănătății și a fost semnată chiar de ministrul Sănătății. I-am explicat că pentru a nu pune în executare aceste măsuri de relaxare parțială, avem nevoie de un nou act normativ, iar Ministerul Sănătății putea să intervină din timp pentru modificarea condițiilor de relaxare a anumitor activități economice”.