Traian Băsescu, despre Gabriela Firea: „Știe să facă circ, nu administrație!”. Reacția Primarului Capitalei

Traian Băsescu o critică dur pe Gabriela Firea. De altfel, nu este prima dată când fostul președinte al României se războiește în declarații cu primarul general al Capitalei.

Când a fost întrebat ce părere are despre faptul că primarul Gabriela Firea a recomandat ”dacă nu ne place București, mai bine să ne mutăm”, Traian Băsescu a răspuns ferm, într-o intervenție telefonică la Digi24.

”Am o rugăminte, din punct de vedere administrativ, nu o mai citați niciodată pe doamna Firea. Poate a fost un bun jurnalist. Dar administrativ, nu are nicio calitate. Doamna Firea știe să facă spectacole, circ, dar nu administrație.”, a spus Traian Băsescu în direct, la Digi 24.

”Nu aș mai candida din cauza vârstei. Am 68 de ani. Știu că voi fi un bun primar. În primul rând nu aș mai sta de vorbă cu RADET. (- Ați câștiga alegerile?) Greu de spus. Nu am pierdut niciodată, de ce aș spune că nu aș câștiga.”, a conchis Traian Băsescu.