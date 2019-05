Traian Băsescu îi cere demisia Vioricăi Dăncilă: ”Știu că are bun simț!”

Traian Băsescu îi cere demisia Vioricăi Dăncilă, după rezultatele de la alegerile europarlamentare. Fostul președinte al României, al cărui partid a obținut 5,55% din voturi, susține că situația actuală o obligă pe Viorica Dăncilă să plece din fruntea Guvernului. PSD a ieșit pe locul 2 la alegeri, cu 23,68% din voturi.

Traian Băsescu, despre Viorica Dăncilă: „Recomandarea mea este să demisioneze”

„Am spus de multe ori că Viorica Dăncilă este o femeie cu bun simț. Mă aștept de la doamna Dăncilă să-și depună mandatul. O obligă situața actuală. Trebuie să-i deschidă președintelui oportunitatea.

Dragnea, schimonosit, fără autoritate, i-a mai spus să nu demisioneze. Furia populației va crește împotriva lor. Nu cumva să ajungă la 10%. Recomandarea mea este să demisioneze.

Liviu Dragnea și-a pierdut luciditatea. În PSD e o criză majoră”, a declarat Traian Băsescu, înainte ca liderul PSD să afle că a fost condamnat definitiv la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în Dosarul angajărilor fictive la DGASPC Teleorman.

Membrii PSD „îi întorc spatele” Vioricăi Dăncilă

Apele s-au tulburat în interiorul PSD după ce au fost anunțate rezultatele la alegerile europarlamentare. Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, este de părere că Viorica Dăncilă nu mai are ce căuta în funcția de prim-ministru al României.

„În primul rând, doamna Viorica Dăncilă nu are ce căuta premier. Nu are ce căuta ca prim-ministru, credeţi-mă, că eu sunt un român demn. Niciodată nu mi-a fost ruşine să spun că sunt român. Credeţi-mă că prestaţia doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă atât internă, dar mai ales internaţională, m-a făcut de mult prea multe ori să îmi fie jenă că sunt român, ceea ce consider că este pur şi simplu inacceptabil. Nu are niciun fel de calităţi ca să poată ocupa această funcţie, asta ştiam din prima secundă pentru că vreau să vă reamintesc că am fost singurul care am votat împotriva numirii dânsei ca premier”, a declarat Robert Negoiță.