Traian Băsescu a fost internat de urgență la spital

Fostul președinte al României Traian Băsescu, în vârstă de 72 de ani, a ajuns pe mâinile medicilor. El a fost internat Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ‘Dr. Carol Davila’ din București. Cu ce probleme de sănătate se confruntă?

Vineri seară, 26 ianuarie 2024, Traian Băsescu a ajuns de urgență la spital și a fost internat la secția de Infecțioase de la Spitalul Universitar de Urgență Militar. Fostului lider urmează să i se facă analize mai amănunțite și va urma un tratament pentru afecțiunea de care suferă, notează Gândul.

În 2020, surse din preajma fostului lider declarau că el ar fi suferit un accident vascular cerebral (AVC), iar starea lui era un gravă. A și fost operat de urgență, dar la spitalul Charles de Gaulle din Paris.

În plus, Traian Băsescu ar mai avea și alte probleme de sănătate, unele legate și de plămâni. Reamintim faptul că în 2022, fostul președinte al țării a fost internat la Bruxelles după ce i s-a făcut rău. Atunci, el a fost diagnosticat cu bronhopneumopatie cronică și insuficiență respiratorie.

După ce s-a retras din poziția de președinte al țării, Traian Băsescu s-a retras și din atenția publicului larg, preferând să stea departe de activitățile politice din țară. A activat – și continuă să activeze – ca și europarlamentar. A putut fi urmărit de câteva ori susținând discursuri publice pe teme precum energia.

În 2022, justiția românească a decis că Traian Băsescu a fost colaborator al Securității. În plus, fostul președinte a rămas fără locuința de protocol și SPP și, în plus, și-a pierdut toate privilegiile de care beneficia dată fiind poziția lui în stat.

Prezent în sala de judecată, fostul lider a negat că i s-ar fi alocat un nume conspirativ, subliniind că rapoartele sale sunt semnate „căpitan Traian Băsescu”.

Din documentele prezentate de CNSAS în fața magistraților, Băsescu ar fi avut un ofiţer de legătură desemnat de fosta Securitate, cu gradul de locotenent-colonel, şi că ar fi dat două note informative olografe.

„Nu am ştiut că mi s-a dat un nume conspirativ. Nu am semnat un angajament în care să-mi fie introdus şi un nume conspirativ. Nu am ştiut că Contrainformaţiile Militare sunt Securitatea. Am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naţionale”, s-a apărat fostul președinte Băsescu.