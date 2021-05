Tragediile nu se mai termină pentru o femeie de 36 de ani din Iași, care nu-și poate cumpăra casă fiindcă este considerată om al străzii

O femeie de 36 din coșmar trăiește un adevărat coșmar. Își caută disperată o chirie după ce bărbatul a dat-o afară din casă și a lăsat-o în stradă. Toți proprietarii o refuză pe motiv că este om al străzii.

Brândușa Stăncescu a avut o viață grea, fiind abandonată de părinți. Întreaga copilărie și-a petrecut-o pe străzi și prin centre de plasament. În momentul de față, lucrează ca și femeie de serviciu la un supermarket din Iași. Ea spune că preferă să doarmă pe bănci și prin parcuri, decât prin orfelinate unde era bătută și chinuită mereu.

Din păcate, nu a reușit să-și termine studiile. Acest lucru a împiedicat-o să aibă o viață mai bună. A avut zile în care nu mânca nimic, pentru că nu avea ce și nu își permitea. A fugit de multe ori din centru crezând că este mai bine, dar viața în stradă e mai grea decât pare, spune ea.

„Am fugit de multe ori din centru, sperând că afară e mai bine, dar viața pe străzi e mai grea decât își poate imagina oricine. Viața pe stradă e o adevărată junglă, unde trebuie să știi să vânezi ca să poți trăi. Pentru o femeie este și mai greu. Am fost nevoită să mă port ca un bărbat pentru a scăpa de agresiuni. Acum, tot așa umblu, în blugi, tunsă scurt și cu șapcă. Dacă te uiți la mine nici nu știi dacă sunt femeie sau bărbat. Doar așa am reușit să supraviețuiesc pe străzi”, a declarat Brândușa Stănescu.

În prezent, Brândușa lucrează ca și femeie de serviciu într-un supermarket din Iași. Tot ce își dorește este să aibă un acoperiș deasupra capului și un loc unde să doarmă. Timp de un an jumătate, a locuit în chirie cu un bărbat. În urmă cu o săptămână, acesta a dat-o afară din apartament.

Brândușa îl iubea și își dorea să își facă o familie cu el. Nu a bătut-o niciodată, însă a dat-o dintr-o dată afară din casă și de atunci nu are unde dormi. Are un salariu și își caută chirie, însă oamenii o refuză crezând că este om al străzii.

„Vreau să am unde să dorm, nu vreau să trăiesc ca în copilărie. Eu lucrez la Carrefour, în zona Tătărași, iar cardul cu bani îl țin la șefii mei, care mă ajută să îmi cumpăr mereu ce am nevoie și mă ajută să mă descurc, pentru că eu nu am prea multă școală. Eu așez marfa pe rafturi, fac curat în magazin și tot ce este nevoie”, a mai spus femeia.