Tragedie într-un liceu din Botoșani. Un elev si-a dat foc în timpul orelor de curs. Ce dramă ascundea adolescentul

Necazurile se țin lanț în toată lumea, iar ca și cum nu ar fi de ajuns războiul care are loc în țara vecină, România se confruntă și cu tragedii naționale, printre care sinucideri, crime, accidente și alte evenimente teribile. Un eveniment șocant a avut loc, luni după-amiază, la un liceu din Botoșani, acolo unde un elev de 17 ani și-a dat foc.

Un elev, în vârstă de 17 an, de la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Flămânzi, a fost victima unui eveniment incert până în acest moment. Totul a pornit de la un spray inflamabil, destinat curățării tablei magnetice care se afla în clasă.

Acesta ar fi luat sprayul pentru a-și curăța banca înscrisă cu marker, iar la un moment dat, adolescentul și-ar fi scos o brichetă pe care o folosea deseori la fumat. Se pare că profesoara de tehnologie care ar fi trebuit să fie în clasă la acea oră, ar fi lipsit pentru câteva minute pentru a rezolva câteva probleme administrative în școală. Potrivit cadrului didactic, băiatul suferea de retard mintal, iar afirmațiile sale pot să nu fie 100% reale.

„Am fost un pic ieşită în curtea şcolii, pentru că aveam de rezolvat un proiect de finanţare, era o problemă urgentă. Cât am fost ieşită la seră au venit directoarea adjunctă și agentul de pază, era liniște. La un moment dat mi-a zis femeia de serviciu să vin repede. Când am intrat, o parte dintre băieți fugiseră, iar apoi am văzut că unul era ars.

După ce am chemat salvarea, am întrebat pe colegi ce s-a întâmplat și mi-au spus că el a făcut-o. Nu știu pe cine să cred, camere de supraveghere nu avem. Până să vină salvarea, el striga mi-au dat foc, mi-au dat foc.

Problema este că acest copil este cu CES (n.r., copiii cu nevoi educaționale speciale), are retard mintal, are multe probleme. Nu poți să-ți dai seama dacă realitatea lui are vreo treabă cu realitatea mediului înconjurător”, a spus profesoara Mihaela Ştefănucă, potrivit monitorulbt.ro.