Tragedie în sportul românesc. S-a stins din viață Gheorghe Berceanu, fost campion olimpic, mondial și european la lupte greco-romane

S-a stins din viață un mare campion. Federația Română de Lupte a anunțat că a murit Gheorghe Berceanu, fost campion olimpic, mondial și european. Prietenii îi spuneau „Hercule de buzunar”.

Gheorghe Berceanu s-a stins din viață la 72 de ani. Nenorocirea s-a întâmplat la Slatina, unde oprise la un prieten, după o vizită la Târgu Jiu, la o întâlnire a foștilor luptători. Potrivit informațiilor oferite de Federația Română de Lupte, cel poreclit Hercule de Buzunar, datorită staturii sale de 1.50 metri, a murit din cauza unui infarct.

„O veste tragică pentru sportul romanesc! Maestrul Gheorghe Berceanu, campionul olimpic al luptelor românești s-a atins azi din viață.

Federația Română de Lupte își exprimă regretul față de pierderea uriașă a celui care a scris o însemnată parte a istoriei luptelor românești. Sincere condoleanțe familiei și apropiaților!

A început sa practice luptele greco-romane la Clubul Electroputere din Craiova, sub îndrumarea antrenorului Ilie Marinescu, după care s-a transferat la clubul Steaua Bucuresti unde a fost legitimat pana la retragerea din activitatea sportiva. In limitele categoriei 48 kg a cucerit opt titluri nationale.

A participat la doua editii ale JO, in 1972, la Munchen, unde a cucerit titlul olimpic si in 1976, la Montreal, unde a obtinut medalia de argint.

A fost triplu campion european, in 1970, 1972 si 1973 si dublu campion mondial, in 1969 si 1970. După retragerea din activitatea competițională a devenit antrenor la secția de lupte greco-romane a clubului Steaua Bucuresti. A primit titlul de Spotiv Emerit, iar in 2000 i-a fost conferit Ordinul național „Pentru Merit” in grad de cavalerb. La începutul lunii septembrie, cu ocazia Campionatului Mondial de Lupte Seniori de la Belgrad, Gheorghe Berceanu urma să fie inclus in Hall of Fame-ul Federatiei Internationale de Lupte” au anunțat oficialii Federației Română de Lupte.