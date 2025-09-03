Tragedie în Sovata: o fetiță de 7 ani a murit după ce un dulap s-a prăbușit peste ea

O familie din Sovata trece prin momente cumplite, după ce fiica lor, în vârstă de șapte ani, a murit într-un tragic accident casnic. Copila a fost strivită de un dulap, în timp ce se afla acasă împreună cu fratele ei de 23 de ani și o soră mai mică, de patru ani.

Un dulap s-a prăbușit peste o fetiță de 7 ani

Potrivit anchetatorilor, mama celor trei plecase de acasă pentru doar câteva minute. La întoarcere, femeia și-a găsit fiica prinsă între mobilier și pat, în stare de inconștiență. A sunat imediat la 112, dar, în ciuda eforturilor de resuscitare depuse de echipajele medicale, viața fetei nu a mai putut fi salvată. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală pentru stabilirea cauzei exacte a morții.

Incidentul de la Sovata vine pe fondul unui șir negru de tragedii care au implicat copii în ultimele zile. La Timișoara, un copil de un an și opt luni s-a înecat într-un iaz ornamental după ce educatoarea l-ar fi lăsat nesupravegheat timp de zece minute. De asemenea, la Vaslui, un băiețel de un an și jumătate a murit electrocutat într-un parc din centrul orașului, după ce a pășit desculț pe un spot luminos din iarbă.

În ambele cazuri, medicii au încercat fără succes să îi readucă la viață, iar autoritățile au deschis anchete pentru a stabili responsabilitățile. Primarul Vasluiului a dispus deja verificări urgente la instalațiile electrice din zonele publice.

Aceste tragedii ridică semne de întrebare cu privire la siguranța copiilor, atât în mediul privat, cât și în spațiile publice, dar și asupra neglijenței care poate avea consecințe fatale.