Tragedie în showbiz. Vedeta îndrăgită de milioane de fani a fost ucisă la doar 30 ani

Duminică, în statul Texas, a avut loc o adevărată tragedie, după o tentativă de furt. Poliția Grand Prairie din Texas a declarat că nu a identificat încă un suspect în drama de duminică dimineață. Tânărul Eddie Hassell a fost împușcat mortal, la numai 30 de ani.

Eddie Hassell, ucis în Texas, la vârsta de 30 de ani

Eddie Hassell, un actor cunoscut mai ales pentru rolul său din „Surface” de la NBC, a fost împușcat în Texas duminică dimineață, a confirmat managerul său pentru NBC News. Avea 30 de ani. Poliția din Grand Prairie, Texas, a declarat că a răspuns duminică la 1:50 dimineață, unde l-au găsit pe Hassell, „suferind de aparente răni prin împușcare”. Managerul lui Hassell a spus că a fost împușcat în stomac.

Ofițerii au acordat primul ajutor actorului,. Ulterior a fost transportat la un spital din apropiere, unde a decedat, au declarat polițiștii. La momentul împușcării, Hassell se afla în afara apartamentului iubitei sale, a spus managerul său. Iubita lui se afla în apartament când s-a produs împușcătura. Polițiștii spun că femeia nu l-a văzut pe agresor, declarația fiind susținută și de managerul lui Hassell.

Poliția a declarat că nu a identificat încă un motiv sau un suspect în cazul crimei, dar a confirmat că o mașină a fost luată de la fața locului. O anchetă este în desfășurare și nu au fost disponibile imediat alte detalii.

Plecat mult prea devreme

Hassell s-a mutat din Texas la Los Angeles când avea 11 ani pentru a urma o carieră de actorie. Într-un interviu din 2013 cu Elle, Hassell a spus că abilitățile sale de skateboarding l-au ajutat să obțină rolul din „Copiii sunt în regulă”.

„Skateboarding-ul a fost o parte imensă a vieții mele, m-a și făcut să fiu aruncat în reclame. Eram în echitație și rodeo în Texas și când m-am mutat în LA, am început să patinez. Am făcut toate cascadoriile mele. Sunt în orice cu o tablă: surfing, wakeboarding.”, spunea Eddie Hassell.

Hassell a jucat în emisiunea de televiziune „Devious Maids” conform paginii sale IMDb. La scurt timp după moartea lui Hassell, iubita lui a postat împreună o serie de fotografii cu ei.

„Mi-ai fost mai drag decât toți liliecii din toate peșterile din lume, @eddie_hassell. Te-am iubit mai mult decât cerul din Texas. M-ai înnebunit mai mult decât oricine am întâlnit vreodată și am iubit fiecare parte din tine pentru asta. Odihnește-te în pace. Vei avea mereu inima mea.”, a scris iubita acestuia pe instagram.

Tânărul Eddie Hassell era la începutul carierei sale cinematografice. În plus față de rolul său de adolescent din „The Kids Are All Right”, nativul din Corsicana, Texas a fost cunoscut și pentru rolul său recurent în drama misterioasă NBC „Surface” și pentru rolul său în drama „Jobs” din 2013 cu Ashton Kutcher în rolul principal.