Tragedie în lumea muzicală. Cântărețul Nick Kamen, făcut celebru de Madonna, a murit

În anii 80 muzica pop a devenit un mod de a trăi pentru tânăra generație a acelor vremuri. Printre cei care aveau să se lanseze atunci era și un tânăr, brunet, și cu o voce inconfudabilă. Celebra Madonna a văzut în el star-ul care ar putea deveni și i-a întins o mână de ajutor. Nick Kamen a reușit să intre cu dreptul atunci în lumina reflectoarelor.

De la reclame la blugi la marile scene ale lumii

Nick Kamen, pe numele real Ivor Neville Kamen, a devenit faimos într-o reclamă de blugi. Cu un corp de invidiat, Nick Kamen avea să atagă atenția imediat. Reclama carea avea să-l facă celebru avea șo o coloană sonoră, la fel de celebră. ”I Heard It Through The Grapevine”, de la Marvin Gaye, a contribuit la creșterea vânzărilor companiei și la transformat într-un sex-simbol instant.

De asemenea, a atras atenția reginei pop, Madonna, care a declarat atunci BBC-ului că a fost cucerită de „carisma” și „vocea frumoasă” a lui Nick Kamen. Madonna la contactat apoi pe Kamen și i-a cerut să înregistreze ”Every Time You Break My Heart”. Era vorba de o piesă de synth-pop rămasă din al treilea album de studio ”True Blue”.

Madonna a participat la înregistrare, făcând vocea a doua în piesă. Remix-ul piesei ”Each Time You Break My Heart” a ajuns, de asemenea, pe locul 5 în topul Billboard’s Dance Club Songs în mai 1987. A petrecut 11 săptămâni în top.

Piesa înregistrată de Nick Kamen a atins locul 16 în clasamentul pop al Marii Britanii, dar a ajuns pe primul loc în Italia. A reușit să revină în topurile de specialitate în Italia cu ”Tell Me”, din 1988, la care Madonna a colaborat din nou. Ulterior avea să ajungă pe locul 1 în Austria și Suedia cu ”I Promised Myself” în 1990.

Nick Kamen a decedat la 59 de ani

După o carieră de succes la finele anilor 80, începutul anilor 90, Nick Kamen s-a retras din lumea muzicii. Nu a mai apărut la concerte, dar a rămas în spate, ca producător, ajutând și alți tineri artiști să se afirme. Conform BBC s-a confimat faptul că modelul și cântărețul Nick Kamen a murit la vârsta de 59 de ani. Cauza exactă a morții sale nu a fost încă clarificată.

Vedeta născută în Essex era cunoscută pentru apariția într-o reclamă din 1985 la celebri blugi Levi filmată într-o spălătorie. Cariera sa muzicală a atins punctul culminant în anul următor cu un hit de top cinci, ”Every Time You Break My Heart”, co-scris de Madonna.

Prietenul și colegul său cântăreț Boy George a scris un mesaj emoționant, descriindu-l pe Kamen drept „cel mai frumos și mai dulce om”. Madonna, cea care i-a lansat de fapt cariera, i-a adus un omagiu colaboratorului ei miercuri, cu imagini ale celor doi și coperta ”Every Time You Break My Heart”.