Tragedie în fotbalul românesc. Fost arbitru și analist tv, găsit mort

O nouă tragedie a lovit fotbalul românesc în această săptămână. Un fost arbitru FIFA a fost găsit mort în propria locuință.

Fluier final pentru fostul arbitru FIFA Dan Lăzărescu. Vestea morții sale, la doar 49 de ani, a picat ca un trăsnet în lumea fotbalului. Fostul mare arbitru român a fost găsit fără suflare în locuința sa. Era căzut în baie, iar medicii ajunși la fața locului nu au mai putut face nimic. Unul dintre cei mai promițători arbitri asistenți ai generației sale s-a retras din activitate la doar 35 de ani, în 2004, din cauza unor probleme medicale. Dar a lăsat în urmă cifre impresionante, care i-au completat un CV de excepție. Astfel, în perioada 2001-2004, Dan Lăzărescu a fost delegat la toate întâlnirile dintre Steaua și Dinamo, indiferent de competiție. De-a lungul carierei, a adunat 92 de meciuri în Liga 1 și alte 96 în Liga 2.

Vârful carierei l-a atins pe 12 noiembre 2002, când a oficiat la una dintre tușe în meciul de Liga Campionilor dintre Auxerre și Borussia Dortmund, câștigat de francezi cu 1-0. Atunci, la centru a oficiat Sorin Corpodean. După retragerea forțată de probleme medicale, Dan Lăzărescu a ocupat funcția de vicepreședinte la Comisia Centrală de Arbitraj, iar în ultimii ani a lucrat ca specialist în emisiunile TV Telekom Sport.

Dan Lăzărescu nu s-a sfiit să vorbească despre problemele sale de sănătate.

„În timpul carierei am avut două operații la coloană. Anul trecut am făcut-o pe a treia. A fost foarte grav. S-a declanșat rapid. Doctorul mi-a spus că nu a văzut o asemenea hernie de disc. Anul trecut am ridicat ceva greu și s-a declanșat o pareză pe piciorul drept. Am rămas cu o semipareză. M-am mișcat foarte repede, în trei zile m-am operat. Recuperarea a fost foarte grea, 6 luni am mers cu două cârje și încă 3 luni cu o cârjă. A fost foarte grav. Dacă mai întârziam o zi cu operația, riscam să rămân paralizat de la brâu în jos”, a spus Dan Lăzărescu, în iunie 2019, la GSP Live.