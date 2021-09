Tragedie în fotbalul mondial. Un celebru jucător a murit, este cel mai bun marcator din istoria fotbalului englez

Tragedie în lumea fotbalului mondial! Un celebru jucător de fotbal a murit. În ultimul timp, era ţintuit într-un scaun cu rotile şi aproape că nu mai vorbea. Curg mesaje de condoleanțe din partea colegilor.

Jimmy Greaves, considerat unul dintre cei mai mari atacanți ai Angliei și membru al echipei care a câștigat Cupa Mondială din 1966, a murit la vârsta de 81 de ani.

Fostul atacant al echipei britanice de fotbal Tottenham Hotspur, Jimmy Greaves, campion mondial în 1966 cu „Three Lions”, a murit la vârsta de 81 de ani, a anunţat gruparea din Premier League.

Greaves este recunoscut pe scară largă ca fiind unul dintre cei mai înzestrați fotbaliști ai generației sale. A marcat 132 de goluri pentru Chelsea, în 169 de meciuri, între 1957 și 1961, înainte de a se muta la Spurs, unde a marcat 266 de goluri, în 379 de apariții.

Marele campion al fotbalului avea probleme grave de sănătate cauzate de un accident vascular cerebral (AVC), care l-a ţintuit într-un scaun cu rotile şi i-a luat vorbirea aproape de tot.

În mai 2015, Greaves a suferit un accident vascular cerebral sever care l-a lăsat într-un scaun cu rotile. Marele campion englez a dezvăluit în februarie următor că medicii i-au spus că nu va mai putea merge niciodată.

