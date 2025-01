Tragedie în Brazilia: Un fotbalist de 16 ani a murit pe teren, în timpul unui meci

Un accident teribil a avut loc în noaptea de 5 spre 6 ianuarie în apropiere de orașul Maués, în statul Amazonas, Brazilia, când Edson Lopes Gama, un tânăr fotbalist de 16 ani, și-a pierdut viața în timpul unui meci din liga locală. Incidentul a fost rapid mediatizat și a șocat întreaga comunitate fotbalistică din țară. Tragedia a avut loc în urma unei lovituri de pedeapsă care i-a provocat o leziune fatală.

În momentul accidentului, Edson Lopes Gama, care juca pe postul de portar, a primit o lovitură de pedeapsă în piept. Într-o înregistrare video a incidentului, tânărul apare încercând să oprească șutul adversarului, întinzându-și brațele și picioarele, dar căzând brusc pe spate și având o mișcare bruscă în timpul impactului.

Se pare că mingea l-a lovit între stern și diafragmă, iar Edson și-a pierdut imediat cunoștința. Martorii au încercat să îl resusciteze pe teren, dar fără succes.

Tragicul incident a fost urmat de o lungă perioadă de transport către spital, iar Edson a ajuns la unitatea medicală abia după 11 ore. Din păcate, până la acel moment nu mai prezenta semne vitale.

