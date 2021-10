Tragedie imensă la meciul FC U Craiova 1948 și CSU Craiova după ce unui suporter i-a venit rău. Acesta a fost declarat mort chiar în timpul partidei

Nimic nu prevestea că o nenorocire imensă va avea loc la meciul desfășurat între FCU Craiova 1948 şi CSU Craiova, ieri seară. Din păcate, un suporter venit din Bocșa a acuzat stări de rău și imediat acesta a căzut secerat la pământ, cu puțin timp înainte de începerea meciului mult așteptat. La fața locului au intervenit echipaje medicale care au depus toate eforturile pentru a-l salva pe bărbat.

Un bărbat de 57 de ani a murit ieri, în timpul partidei dintre U Craiova 1948 și Universitatea Craiova, după ce a acuzat stări de rău, chiar înaintea meciului. Prietenii suporterului au solicitat imediat un echipaj medical, victima fiind preluată și transportată la Spitalul de Urgenţă din Craiova. Din păcate, medicii au constatat că bărbatul suferise un infarct, iar în ciuda tuturor manevrelor de resuscitare, cadrele medicale de la UPU au declarat decesul bărbatului, chiar în timpul partidei.

Sorin Sanfiroiu era suporter al F.C.U Craiova și venise cu dorința de vedea cum echipa preferată, pe care o considera „adevărata Ştiinţa” reuşea să învingă „clona lui Rotaru”. Cel care a anunțat vestea tristă a fost Marcel Iancu, fostul președinte FCU, iar ulterior, moartea bărbatului a fost confirmată pe pagina de Facebook a clubului.

Vă reamintim că mult disputatul meci dintre FCU Craiova şi Universitatea Craiova s-a încheiat cu victoria echipei lui Laurenţiu Reghecampf (FC U Criova 1948) care a reuşit să înscrie două goluri în poarta formaţiei antrenate de Adrian Mutu.

Înaintea meciului, antrenorul echipei Universității a fost prezentat de către crainicul rivalei U Craiova 1948 într-un mod lipsit de respect, pronunțându-i doar inițialele numelui: „Antrenorul echipei este L.R.”, motiv de bârfă și de răutați pentru unii, dar nu și pentru Laurențiu Reghecampf, care a declarat că nici nu a auzit, dar nici nu îi pasă.

„Nu au fost incidente, nu s-a întâmplat nimic, meciul a decurs normal. Spectatorii au fost OK, fiecare și-a încurajat echipa. Indiferent că mai există oameni care au anumite vorbe la ei, este OK, suntem la fotbal, suntem obișnuiți.

Nu am văzut absolut nimic, nu am auzit chestia cu L.R., dar nu este greșit, așa am și pe WhatsApp. Dacă au considerat că lucrul ăsta mă interesează, nu e așa. Cred eu că ține de respect și atât, eu nu intru în aceste discuții, nu mă interesează”, a spus Reghecampf.