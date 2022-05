Tragedie fără margini în Dâmbovița. O fetiță de 9 ani, ucisă de o șoferiță în timp ce traversa strada. Mama copilei a fost martoră

Momente de groază în localitatea Gheboieni, pe Drumul Național 72 A, acolo unde o fetiță de 9 ani ani, elevă în clasa a III-a a fost spulberată de o mașină condusă de o femeie de 35 de ani. Potrivit primelor informații, femeia ar fi circulat cu viteză, deși aceasta neagă acuzațiile. La fața locului a fost solicitat de urgență un echipaj medical, care a depus toate eforturile pentru a o salva.

Nimic nu prevestea o asemenea nenorocire în comunitatea dâmbovițeană, Gheboieni. O mamă și fiica sa se aflau în grădină, atunci când micuța a ieșit pe stradă și s-a angajat în traversarea străzii, având o pisicuță în brațe.

Potrivit martorilor, mama copilei a strigat după aceasta, dar într-o fracțiune de secundă, o mașină a pătruns cu viteză și a lovit mortal fetița. La fața locului a fost chemată o Ambulanță, care a efectuat toate manevrele de resuscitare posibile, încercând să o țină în viață pentru a o transporta la spital, acolo unde ar fi urmat să primească mai multe îngrijiri specializate.

Din păcate, la scurt timp după ce a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean din Târgovişte, inima fetiței a încetat să mai bată, prezentând leziuni incompatibile cu viața. Medicii au declarat decesul, iar Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând a fi stabilite datele exacte ale decesului.

Femeia acuzată pentru această tragedie se afla în mașină cu fiica sa, în vârstă de două luni și jumătate, și a povestit că a făcut tot ce a fost posibil pentru a evita impactul.

„Am văzut o fetiţă care s-a smucit, a încercat să traverseze strada, mama ei a tras-o înapoi. Am frânat. Am încetinit. La un moment dat am văzut-o cum a traversat din nou şi efectiv nu am putut să o evit. Nu pot să vă spun exact ce viteză aveam. Îmi pare rău, îmi pare foarte rău.”, a declarat aceasta, potrivit stirileprotv.ro.