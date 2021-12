Trafic blocat pe DN1, după ce o dubă a lovit un camion. Unul dintre șoferi a ajuns în stare gravă la spital

Un grav accident rutier a avut loc pe DN1, după ce o dubă a lovit un camion, apoi s-a răsturnat. Traficul a fost blocat, iar șoferul dubei a avut nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, fiind transportat la spital.

Impactul dintre cele două mașini a avut loc la ieșirea din localitatea Bănești. Șoferul unui camion a auzit zgomote ciudate ce veneau de la motor. Încercând să tragă pe dreapta pentru a vedea despre ce este vorba, a fost lovit în spate de o autoutilitară. În urma impactului, cea din urmă s-a răsturnat. Șoferul camionului are 54 de ani, iar cel al autoutilitarei are 35 de ani.

„Mi-a sărit ceva metalic, eu veneam pe banda unu dinspre București, Ploiești. Mi-a fisurat parbrizul… Am auzit o bufnitură și am văzut că sare ceva în toate direcțiile și înainte să sară a făcut așa balans mașina am fost convins că vine peste mine”, a spus un alt șofer.