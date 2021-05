Tradiții Izvorul Tămăduirii. Ce este obligatoriu să faci vineri

ndVineri este o sărbătoare importantă pentru credincioși, și anume, izvorul Tămăduirii. Din cele mai vechi timpuri se spune că în această zi este bine ca oamenii să se spele cu rouă și să bea agheasmă, ca să se ferească de boli ori să se vindece.

Tradiții Izvorul Tămăduirii

Pe vremuri, de această sărbătoare se curățau și se sfințeau fântânile, găsindu-se izvoare noi. Tradiția spune că fântânile sfințite de Izvorul Tămăduirii nu seacă în perioadele fără ploi.

De asemenea, pe vremuri, se credea că cine lucra în această zi era lovit de o boală din care nu își mai revenea la moarte.

În plus, se spunea că femeile care lăsau în biserică, peste noapte, în joia din Săptămâna Luminată, un vas cu apă, și îl recuperau după slujba de vineri, aveau norocul ca să se spele cu acea apă de multe necazuri.

În unele zone ale țării, la Izvorul Tămăduirii, tinerii adolscenți fac legământul juvenil. Acest legământ se făcea, cu ori fără martori, în casă, în grădini ori în jurul unui copac înflorit.

De asemenea, tinerii treceau prin multe momente ritualice prin care făceau acel jurământ: se pronunța cu voce tare jurământul, se făcea schimbul colacului, dar și a altor obiecte cu valoare simbolică, cum ar fi o oală sau o strachină din lut, mereu însoțite de o lumânare aprinsă, îmbrățișarea frățească sau o ospătarea cu alimente de ritual și dansul.

Ce trebuie să știi

Conform etnografului Ion Ghinoiu, în unele zone etnografice, ceremonia se repeta an de an, la aceeași dată, până la intrarea în joc a fetelor însurățite și a băieților înfârtățiți. De asemenea, persoanele legate, veri, frați de cruce etc., se întâlneau anual ori după căsătorie, la Rusalii.

După încheierea solemnă a legământului, copii, dar și oameni maturi își spuneau până la moarte ”surată”, ”vere”, ”fârtate”, ”verișoară”, comportându-se unul față de altul precum adevărați frați și surori.

Ei se sfătuiau în cele mai intime și mai dificile probleme de viață, împărtășindu-și tainele. Ei nu se căsătoreau cu sora sau fratele suratei ori a fârtatului, se ajutau fiecare pe fiecare toată viața.

De menționat estă că sărbătoarea Izvorul Tămăduirii nu are dată fixă. Ea este trecută în calendar în vinerea din Săptămâna Luminată, mai exact în prima vineri de după Paște.

Izvorul Tămăduirii face referire la vindecarea unui orb după ce Fecioara Maria i-a spus împăratului bizantin Leon I să-l ducă să se spele cu apa dintr-un izvor de lângă Constantinopol. Apoi, pe locul acela, împăratul Leon a ridicat o biserică, ea primind hramul ”Izvorul Tămăduirii”.