Tradiții de Sfinții Constantin și Elena. Ce este interzis să faci astăzi

Azi îi amintim pe Sfinții Constantin și Elena. Mulți români poartă numele lor, iar creștinii continuă să respecte tradițiile și să facă ceea ce a rămas din vorbă în vorbă din bătrâni. Ce lucruri sunt interzise azi și care este povestea din spatele sfinților?

Tradiții de Sfinții Constantin și Elena

Sfinții Constantin și Elena sunt prăznuiți pe data de 21 mai. Mulți dintre români se bucură de ocrotirea lor pentru că le poartă numele. Creștinismul a devenit o religie permisă datorită lor, după ce jertfele au încetat.

Duminica a fost considerată extrem de importantă fiind stabilită zi de odihnă în Imperiul Otoman. Există totuși multe lucruri de respectat în dreptul acestei zile deosebite. Creștinii trebuie să fie atenți la tradițiile și superstițiile care fac referire la vara care urmează să-și facă apariția:

– multi agricultori nu lucreaza de Sfintii Constantin si Elena, pentru a evita pagubele aduse holdelor de pasarile cerului; in unele regiuni ale rarii este ultima zi in care se mai poate semana porumb, ovaz si mei, deoarece, in popor, se vorbeste ca tot ce se seamana dupa aceasta zi se va usca;

– podgorenii respecta ziua de Constantin Graur in ideea ca, daca vor munci, graurii le vor distruge strugurii;

– ziua de 21 mai (Sfintii Constantin si Elena) este ziua in care pastorii hotarasc cine le va fi baci, unde vor amplasa stanele si cine le va pazi pe timpul pasunatului;

– femeile, pentru a alunga duhurile rele si necurate, tamaie si stropesc cu aghiasma; pentru a se apara de forte malefice, taranii aprind un foc mare si stau in jurul lui, prin acest foc obisnuiesc sa treaca si oile, pentru a fi ferite de rele pe timpul cat vor sta la stana.

Epoca de aur a creștinismului

“Sfantul Constantin a venit pentru crestinii crunt prigoniti vreme de doua secole ca o binecuvantare din partea lui Dumnezeu. Datorita imparatului Constantin si a mamei sale Elena, crestinismul a intrat intr-o perioada de maxima inflorire, numita de cercetatori «Epoca de aur», in care oameni sfinti si minti luminate, cum ar fi Sfantul Ioan Gura de Aur, Sfantul Vasile cel Mare, Sfantul Grigorie Teologul, au expus in operele lor doctrina si spiritul crestin autentic”

Constantin Stoica, purtător de cuvânt al Patriarhiei Români (Sursa: Mediafax)

Elena a fost cea mai iubită împărăteasă, iar Constantin cel Mare a dat o serie de legi prin care ajuta creștinii. Acesta a fost botezat pe patul de moarte de episcopul Eeusebiu de Cezareea, biograful și apropiatul său. Bărbatul a murit la scurt timp în Nicodimia și a fost înmormântat în biserica ctitorită de el. Se vorbește că împărații Constantin și Elena au fost părinții Sfintei Cruci.