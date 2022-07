Totul despre Simona Radiș, un real fenomen al canotajului românesc! Care e secretul succesului său

Sigur n-ați uitat-o pe Simona Radiș, „fata de aur de la Tokyo”. În urmă cu doi ani, a câștigat pentru România prima medalie de aur la dublu vâsle feminin. Sportiva continuă să facă performanțe, însă nu doar în domeniul sportiv. Cu toate că în zece ani de sport a reușit să strângă zeci de medalii la competiții naționale și internaționale, tânăra în vârstă de 23 de ani are rezultate foarte bune și la școală. Ea a vorbit deschis despre motivul pentru care reușește să atingă obiectivele pe care și le stabilește. Află care este secretul Simonei Radiș pentru atingerea secretului.

Simona Radiș rămâne un real fenomen al canotajului românesc. Mai ales după ce, în urmă cu doi ani, Ancuța Bodnar și Simona Radiș au adus aurul olimpic pentru România de la Tokyo. La început, nu știa foarte multe despre acest sport, așa cum chiar ea a mărturisit. Tânăra a aflat pe parcurs ce eforturi trebuie să depună pentru a atinge performanța. De la o vârstă fragedă, a învățat să fie atentă la detalii pentru a obține rezultate extraordinare cât de rapid posibil.

Cu răbdare, ea și-a canalizat energia în lucrurile utile. Simona Radiș a dezvăluit acum care a fost secretul său pentru atingerea succesului. Știm deja cu toții că disciplina poate modela viața unui om în așa fel încât să îi creeze un anumit standard de viață. Disciplina modelează sistematic viața unei persoane, așa cum s-a întâmplat și în cazul Simonei Radiș.

Și cum atitudinea poate să pară un lucru mic, ea face totuși diferența între oameni. Așa a reușit Simona Radiș să continue să facă performanță în canotaj în timp ce era și studentă. Tânăra de 23 de ani a demontat toate miturile potrivit cărora elevii sportivi nu pot face performanță și la școlaă.

Într-adevăr, Simona Radiș are foarte puțin timp liber acum. Absolventă a Facultății de Educație Fizică și Sport, tânăra se pregătește pentru master. Nu a împins-o nimeni să obțină anumite rezultate, indiferent dacă vorbim despre școală sau despre canotaj. Cu toate acestea, s-a bucurat întotdeauna de sprijinul părinților.

„La început doar bănuiam că o să fie greu, nu știam cât de greu va fi. Am aflat pe parcurs. Și totodată, tot pe parcurs a devenit din ce în ce mai greu. Odată cu vârsta și cu trecerea anilor, lucrurile s-au complicat, au devenit mai complexe. Chiar dacă avem două săptămâni sau trei săptămâni în cel mai bun caz pe an, o vacanță, cred că am învățat să ne bucurăm mai mult de ea și asta contează”, a spus Simona Radiș, pentru EGO.ro.