Totul despre Alexandra Ciomag, cea mai nouă concurentă de la Survivor România. Ce spunea înainte de a pleca în Republica Dominicană

Competiția Survivor România devine din ce în ce mai aprigă! Noi concurenți s-au alăturat emisiunii din Republica Dominicană. După ce Războinicii au rămas fără doi concurenți încă din primele ediții, producătorii emisiunii au hotărât să aducă noi participanți. Alexandra Ciomag este una dintre concurentele care au intrat în concurs!

Alexandra Ciomag, în vârstă de 20 de ani, este noua concurentă de la Survivor România 2023. Tânăra s-a alăturat echipei Războinicilor, după ce doi concurenți au plecat acasă în ediția trecută. Este vorba despre Gheboasă, care a cerut să părăsească competiția din Republica Dominicană, și Maria Constantin, care a fost eliminată în urma voturilor exprimate de public.

Alexandra Ciomag este de profesie model, iar în ultimii ani a defilat pentru mai mulți designeri vestimentari. În plus, ea a apărut și pe podiumul de la Paris Fashion Week. Pe rețelele de socializare, tânăra adoră să se fotografieze în ipostaze senzuale, iar fanii au felicitat-o pentru felul în care arată.

Alexandra Georgiana Ciomag nu a ajuns singură la Survivor România 2023, ci alături de Kamara, care a fost plasat în echipa Faimoșilor. Înainte de a veni în competiție, tânăra mărturisea că vrea să-și depășească limitele și speră să ajungă cât mai departe în competiție.

„Numele meu este Alexandra Georgiana Ciomag, am 20 de ani, cred că sunt mezina echipei. Am venit la Survivor ca să îmi depășesc limitele și să am parte de cea mai frumoasă experiență de viață și, de ce nu, să câștig”, a spus ea.

„Am venit la Survivor pentru că vreau să-mi demonstrez mie că pot și că am valoare! (…). Cred că pot câștiga competiția, deoarece sunt o persoană ambițioasă, pozitivă, iar atunci când am un țel îl ating! Sunt zodia Leu, ce e al meu e doar al meu! Regele junglei, nu?”, declara Alexandra Ciomag, la scurt timp după ce a ajuns la Survivor România 2023.