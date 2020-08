Totul despre adversarele echipelor româneşti din cupele europene! Cine îi face să tremure pe Becali, Rotaru, Varga şi Iftime

Cele patru reprezentante ale României în cupele europene şi-au aflat luni primele adversare din preliminarii. Pentru CFR Cluj se anunţă misiunea cea mai grea. Ardelenii ştiu deja şi echipa pe care ar urma să o întâlnească în turul 2 preliminar. Este vorba de Dinamo Zagreb, o obişnuită a grupelor europene. Pentru a ajunge la croaţi, campioana trebuie să treacă întâi de Floriana, o echipă modestă din Malta. FCSB nu ar trebui să aibă emoţii cu FC Shirak, din Armenia, pe propriul teren. Iar FC Botoşani şi Universitatea Craiova au deplasări complicate. Moldovenii au meci în Kazahstan, cu Ordabasy, iar formaţia pregătită de Bergodi merge în Georgia. Pentru un meci contra lui Lokomotiv Tbilisi.

Pentru CFR Cluj, FCSB, U Craiova şi FC Botoşani sezonul poate fi decis în doar câteva săptămâni. Sunt echipele celor mai influenţi patroni din Liga 1: Neluţu Varga, Gigi Becali, Mihai Rotaru, respectiv Valeriu Iftime. Bugetele celor patru cluburi se joacă în doar câteva meciuri. Patru pentru accederea în grupele Europa League şi cinci pentru a intra în Liga Campionilor. Se joacă într-o singură manşă în preliminarii, cu excepţia fazei play-off a Ligii Campionilor.

Dacă ar ajunge în grupele Ligii Campionilor, CFR Cluj ar avea asigurate nu mai puţin de 35 de milioane de euro. Sunt ceva mai puţini bani pentru echipele din Europa League, dar sumele rămân importante. În jur de 15 milioane de euro ar putea aduce o eventuală calificare în grupele competiţiei numărul 2 a Europei.

CFR Cluj: lejer cu Floriana, infernal cu Dinamo Zagreb

Floriana – CFR Cluj (18/19 august)

În primul tur preliminar din Liga Campionilor, CFR Cluj va face deplasarea în Malta. Sună mai degrabă a câteva zile de vacanţă pentru echipa lui Dan Petrescu. Adversara este echipa cu cel mai mic coeficient din această fază a competiţiei. În ciuda faptului că are în lot foarte mulţi brazilieni şi argentinieni, Floriana nu poate fi o echipă care să pună probleme. Mai trebuie spus că în 2017, la ultima participare în Europa, Floriana făcea un egal acasă cu Steaua Roşie, scor 3-3. Dar asta după ce pierduse în tur, la Belgrad, 0-3.

CFR Cluj – Dinamo Zagreb (25 / 26 august)

Dacă va trece de Floriana, CFR Cluj o înfruntă pe Dinamo Zagreb. Cea mai titrată echipă a Croaţiei are un lot cotat la 93,5 milioane de euro. De peste trei ori mai mult decât ardelenii. Cel mai bine cotat jucător este portarul Dominik Livakovic, la 12,5 milioane de euro. Dinamo a câştigat fără emoţii titlul în Croaţia, la peste 15 puncte în faţa celor de la Locomotiva Zagreb, locul 2. Iar anul trecut reuşea una dintre cele mai şocante rezultate din Europa. Un 4-0 administrat celor de la Atalanta, în startul grupelor Ligii Campionilor. Sezon european pe care Atalanta îl continuă la Lisabona, în sferturile de finală ale competiţiei. Singura parte bună pentru CFR este că va fi gazdă în faţa croaţilor.

FCSB, fără emoţii cu FC Shirak. Mai ales că a scăpat şi de deplasarea complicată

FCSB – FC Shirak (27 august)

FCSB ar trebui să bifeze o calificare facilă în turul 2 preliminar al Europa League. FC Shirak are o valoare totală a lotului de 2,15 milioane de euro. Mult sub cota de piaţă a lui Dennis Man. Mult mai mult sub ceea ce cere Becali pe perla sa. Shirak nu este măcar o echipă de temut în Armenia. În ultimele meciuri disputate în campionat, în luna iulie, a suferit adevărate umilinţe. 0-4 cu Noah şi 2-4 cu Alashkert. Iar cel mai important avantaj pentru FCSB este cel al terenului propriu. Evită o deplasare în Armenia, într-o perioadă în care astfel de călătorii chiar nu sunt recomandate.

Universitatea Craiova a picat cum nu se putea mai rău

Lokomotiv Tbilisi – Universitatea Craiova (27 august)

Universitatea Craiova a fost cap de serie la tragerea la sorţi, dar nu a putut profita prea mult. Pentru olteni urmează o deplasare în capitala Georgiei. Un drum pe care cu siguranţă ar fi preferat să îl evite. Adversara este peste nivelul celorlalte pe care le putea înfrunta Craiova. Lotul este cotat la 4,3 milioane de euro, iar Lokomotiv este în plin campionat. Ce-i drept, revenirea de după pandemia de coronavirus nu a decurs prea bine. Adversara oltenilor este fără victorie în cele 6 meciuri disputate din luna iunie până în prezent.

FC Botoşani le-a evitat pe Partizan şi Lech Poznan

Pentru FC Botoşani au fost una caldă şi una rece la tragerea la sorţi. Moldovenii nu au avut statut de cap de serie, dar au reuşit să le evite pe Lech Poznan şi Partizan Belgrad. Adversare cu mulţi jucători de top. Va juca împotriva celor de la FC Ordabasy, o echipă mult mai accesibilă. Partea proastă este că băieţii lui Marius Croitoru vor avea şi ei o deplasare foarte complicată, în Kazahstan. Asta, desigur, dacă se va putea juca în Kazahstan, acolo unde multe partide se amână. Ordabasy are un lot cotat la 12,5 milioane de euro, cu trei peste cel al Botoşaniului. A jucat o singură partidă în ultimele şase luni, pierdută în faţa celor de la Shakhter Garagandy, scor 0-1.